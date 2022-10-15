«Сбой во всей системе»: нарушение работы Starlink на Украине приведёт к серьёзным потерям ВСУ

Перебои работы спутникового интернета Starlink на Украине, которые наблюдаются в последние недели, стали серьёзной проблемой для ВСУ. Отсутствие своевременной информации с линии соприкосновения приводит к снижению эффективности артиллерийских и ракетных обстрелов, мешает координации действий различных подразделений и значительно увеличивает потери в живой силе.

Уже в ближайшее время ВСУ могут остаться без спутникового интернета Starlink. Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что прекращает финансирование проекта на Украине и просит Пентагон взять все будущие расходы на себя.

Система спутникового интернета Starlink разрабатывалась и позиционировалась компанией SpaceX и её владельцем Илоном Маском как исключительно гражданский проект. Но с начала СВО все её мощности были экстренно брошены на обеспечение связи для украинских военных. Starlink начал успешно работать на ВСУ с марта этого года. Это ещё раз подтвердило возможность двойного использования ряда гражданских космических проектов, разрабатываемых в США.

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В режиме онлайн

«Данную программу финансировал Пентагон, её основная цель — обеспечить доступ каждого военнослужащего не только к своему командованию, но и к руководству Министерства обороны США, — объясняет военный эксперт, полковник войск ВКС РФ Юрий Кнутов. — Дать определённую информацию, целеуказание, при помощи самого примитивного смартфона показать цель, которую необходимо уничтожить. То есть вести боевые действия в режиме онлайн».

Система Starlink крайне важна для координации и планирования действий на фронте, поясняет военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

Через спутниковый интернет постоянно отправляются данные о любых изменениях на линии соприкосновения, будь то перегруппировка подразделений, координаты противника или начало боестолкновения.

«Это мощнейший канал передачи боевой информации из полей в штаб и обратно, доступ к базам данным, — говорит эксперт. — Как мы помним, те же азовцы* с «Азовстали» через Starlink прекрасно выходили на связь. Это их система подключения к глобальной связи, через которую они осуществляют всю координацию. Поэтому, если идут сбои в работе Starlink, начнутся сбои во всей системе управления».

Именно эти сбои и начались в штабах ВСУ несколько недель назад. По данным источника RT в военной разведке, во время обрывов связи украинское командование находилось едва ли не в панике и принимало решения на разных участках фронта, основываясь на устаревшей информации. Приказы, отданные вслепую, приводили к провалу наступлений и большим потерям.

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Создавать помехи

Система спутниковой связи также крайне важна для успешных ракетных и артиллерийских ударов. Интернет-связь Starlink не интегрирована в системы вооружения, передаваемые НАТО Украине. Ракетные комплексы HIMARS выполняют пуски и без спутников Илона Маска, основываясь на данных GPS.

Боеголовки с самонаведением «видят» географические объекты и здания как на карте, но не могут засечь скопления техники, живой силы противника, фортификационные заграждения или минные поля.

Именно Starlink помогает операторам ракетных установок и командирам артиллерийских батарей получать объективные данные с линии соприкосновения в реальном времени и выбирать наиболее важные цели.

У России есть возможности снизить работоспособность системы Starlink над Украиной, полагает военный эксперт полковник в отставке Юрий Кнутов. По его словам, один из вариантов — сбить или повредить необходимое количество американских спутников на орбите, но это решение может быть расценено как объявление войны. Поэтому проще поставить помехи или полностью заглушить сигнал на земле.

«Вывод спутников Starlink из строя возможен при сбое GPS и при постановке помех, потому что каждый спутник достаточно примитивный с точки зрения конструкции, недорогой и серьёзной защиты каналов связи они не имеют, — пояснил военный эксперт. — Возможность заглушить их есть. Также можно попытаться воздействовать на систему GPS».

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Глушить систему

Теоретически заглушить сигнал со спутников, в том числе и от Starlink, способны российские системы РЭБ, в частности комплекс «Тирада». Точной информации о его характеристиках в открытом доступе нет, но ряд экспертов в военных пабликах допускают такую опцию.

Американские военные, в свою очередь, эту возможность отрицают. Октябрьские сбои системы и возможную причастность к ним российских военных официальные лица из армии США пока не комментировали.

Основатель и владелец компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров считает, что поставить помехи или заглушить Starlink средствами радиоэлектронной борьбы возможно и это одна из важных задач. Тем более что информация, передаваемая по каналам Starlink, имеет стандартную шифровку и степень защиты.

«Ничего серьёзного защита каналов связи из себя не представляет, единственная сложность в том, что трафик передаётся не через оптоволоконные каналы, а через спутник. То есть информация очень быстро попадает в Агентство национальной безопасности США. И всё же это обычный трафик обычного интернета с простейшими средствами шифрования», — считает эксперт.

Ещё по одной версии, Илон Маск и его компания SpaceX могли скорректировать работоспособность своих спутников над Украиной и снизить скорость передачи данных за неуплату со стороны официального Киева.

По словам самого владельца SpaceX и Starlink, его компания уже потратила $80 млн на обеспечение интернета для ВСУ. При этом Украина оплатила лишь малую часть. До конца года обслуживание системы обойдётся ещё минимум в $20 млн.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.