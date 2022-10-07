Илон Маск воздержался от комментариев по сбоям работы Starlink на Украине

Американский бизнесмен Илон Маск воздержался от комментариев о сбоях в работе терминалов спутниковой связи Starlink на Украине.

«Плохой репортаж FT (Financial Times. — RT). В этой статье ложно утверждается, что терминалы и услуги Starlink были оплачены, хотя был оплачен лишь небольшой процент... Что касается того, что происходит на поле боя, то это конфиденциальная информация», — написал он в своём аккаунте в Twitter.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что система спутниковой связи Starlink, произведённая компанией Илона Маска SpaceX и используемая украинскими военными, начала давать сбои в зоне российской спецоперации.

По словам Илона Маска, компания SpaceX потратила $80 млн на запуск и поддержание работы интернет-сети на Украине.