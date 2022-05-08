Пленный полковник ВСУ рассказал, что Киев передал украинским военным оборудование Starlink

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Пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков в интервью RT рассказал, что Киев передал украинским военным в Мариуполе комплект оборудования Starlink, разработанный компанией SpaceX Илона Маска.

«Насколько я знаю, с одного из вертолётов (у нас была когда проблема со связью) нам передали спутниковое какое-то там… спутниковый комплект, как раз передали Starlink», — заявил он.

По его словам, военные с помощью этого комплекта общались с родными и близкими, а также получали доступ в интернет.

Он добавил, что для связи со старшим начальством использовался спутник, а не Starlink.

«Starlink — это интернет. Спутник — это связь со старшим начальством», — объяснил он.

Ранее командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года полковник Владимир Баранюк заявил в интервью RT, что киевский режим обманывал украинских военных, обещая деблокаду.

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