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Белый дом: Маск не представляет власти США, когда рассуждает о ситуации на Украине

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Американский предприниматель Илон Маск не представляет власти США, когда рассуждает о способах урегулирования ситуации на Украине. Решения об этом должен принимать украинский президент Владимир Зеленский, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Белый дом: Маск не представляет власти США, когда рассуждает о ситуации на Украине
  • AP
  • © Matt Rourke

«Я предоставлю господину Маску самому рассказать о своих переговорах. Очевидно, что в этих переговорах он не представляет правительство Соединённых Штатов», — сказал Кирби, слова которого приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что Зеленский должен сам определить, когда наступит подходящее время для переговоров с Россией.

Ранее Маск заявил, что люди, проживающие на востоке Украины, предпочитают Россию. Он также предложил свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины, согласно которому Крым остаётся в составе России, а в недавно присоединённых к России регионах ещё раз проводятся референдумы под наблюдением ООН.

Также турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что установление «самого худшего мира» на Украине будет лучше «продолжения войны».

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