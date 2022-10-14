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Власти США расследуют действия Маска по сделке с Twitter

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Власти США расследуют действия американского предпринимателя Илона Маска касательно сделки с Twitter. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебный иск компании.
Власти США расследуют действия Маска по сделке с Twitter
  • Gettyimages.ru

В Twitter заявили, что с помощью своего адвоката Маск вёл с соответствующими органами содержательную переписку касательно данного расследования.

«Twitter хочет получить эти документы, поскольку они касаются ключевых вопросов в судебном процессе», — цитирует заявление РИА Новости. 

В компании добавили, что несколько месяцев назад попросили предоставить им переписку, но сторона Маска ещё не предоставила запрашиваемые документы.

Ранее Маск уведомил Twitter о расторжении сделки о покупке компании из-за того, что в соцсети не выполнили договорных обязательств.

После этого компания подала в суд на Маска, чтобы добиться приобретения соцсети миллиардером.

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