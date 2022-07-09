Илон Маск отказался от сделки по Twitter

Американский предприниматель Илон Маск уведомил Twitter о расторжении сделки по покупке соцсети.

«Раздел 6.4 Соглашения о слиянии требует, чтобы Twitter предоставил Маску и его советникам все данные и информацию, которые Маск запрашивает «для любых разумных деловых целей, связанных с завершением сделки», Twitter не выполнил свои договорные обязательства», — говорится в тексте письма, опубликованного Комиссией по ценным бумагам и биржам, от имени адвоката Skadden Arps Майка Ринглера.

Отмечается, что в компании не смогли или отказались от предоставления соответствующей информации. Кроме того, в Twitter иногда игнорировали запросы бизнесмена или предоставляли неполные или непригодные для использования данные.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на три источника, информированных о переговорах, сообщила, что покупка компании Илоном Маском оказалась под «серьёзной угрозой» в связи с тем, что бизнесмен пришёл к выводу о невозможности установить, сколько в социальной сети фальшивых пользователей.