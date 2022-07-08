WP: покупка Twitter Маском оказалась под «серьёзной угрозой»
Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на три источника, информированных о переговорах.
Предприниматель предложил $44 млрд за Twitter, но при этом заявил о необходимости проверить данные компании о том, что число «фейковых» аккаунтов не превышает 5%.
«Команда Маска заключила, что данные Twitter о спамовых аккаунтах не поддаются верификации... (и. — RT) прекратила участие в некоторых обсуждениях о привлечении финансирования 44-миллиардной сделки», — говорится в материале.
Отмечается, что окружение Маска возлагает вину на Twitter за недостаточную готовность к сотрудничеству.
Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск заключил сделку о покупке Twitter за $44 млрд.