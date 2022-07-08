WP: покупка Twitter Маском оказалась под «серьёзной угрозой»

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Покупка компании Twitter Илоном Маском оказалось под «серьёзной угрозой» в связи с тем, что бизнесмен пришёл к выводу о невозможности установить, сколько в социальной сети фальшивых пользователей.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на три источника, информированных о переговорах.

Предприниматель предложил $44 млрд за Twitter, но при этом заявил о необходимости проверить данные компании о том, что число «фейковых» аккаунтов не превышает 5%.

«Команда Маска заключила, что данные Twitter о спамовых аккаунтах не поддаются верификации... (и.  — RT) прекратила участие в некоторых обсуждениях о привлечении финансирования 44-миллиардной сделки», — говорится в материале.

Отмечается, что окружение Маска возлагает вину на Twitter за недостаточную готовность к сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск заключил сделку о покупке Twitter за $44 млрд.

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