Гендиректор NI Саймс: без помощи НАТО Украина не продержится и месяц

Украина не сможет продержаться и месяц без помощи со стороны США и НАТО, заявил генеральный директор американского журнала The National Interest Дмитрий Саймс.

«Правительство Владимира Зеленского полностью зависит от беспрецедентной военной, финансовой и политической помощи США и НАТО, без которой Украина не смогла бы продержаться под натиском России и месяц», — пишет Саймс.

По его мнению, ошибочным является суждение, согласно которому НАТО должно поддерживать Украину, не пытаясь при этом найти дипломатическое решение конфликта.

Как ранее сообщила газета The Washington Post, американский лидер Джо Байден заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что конгресс США может отказаться выделять Киеву деньги, если украинский президент продолжит публично жаловаться на недостаточную военную помощь.

Позже Зеленский во время обращения в ПАСЕ заявил, что у Украины на вооружении есть только 10% от необходимого количества средств противовоздушной обороны.