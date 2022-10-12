WP: Байден попросил Зеленского перестать жаловаться на недостаточную военную помощь США
Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома.
«Байден сказал украинскому лидеру в личной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно», — говорится в материале.
По данным издания, среди представителей американской элиты нарастает раскол в связи с направляемой Украине помощью в огромных размерах.
4 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.
В новый пакет военной помощи входят четыре РСЗО HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин, а также десятки тысяч снарядов и мин.