WP: Байден попросил Зеленского перестать жаловаться на недостаточную военную помощь США

Американский лидер Джо Байден заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конгресс США может отказаться выделять Киеву деньги, если украинский лидер продолжит публично жаловаться на недостаточную военную помощь со стороны Вашингтона.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома.

«Байден сказал украинскому лидеру в личной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно», — говорится в материале.

По данным издания, среди представителей американской элиты нарастает раскол в связи с направляемой Украине помощью в огромных размерах.

4 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.

В новый пакет военной помощи входят четыре РСЗО HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин, а также десятки тысяч снарядов и мин.