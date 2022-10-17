NI: украинские власти должны перестать диктовать НАТО требования по поставкам вооружения

Украинские власти должны перестать выдвигать свои требования Североатлантическому альянсу касательно поставок вооружения Украине. Такое мнение выразил издатель журнала The National Interest Дмитрий Саймс.

Саймс отметил, Украина имеет право принимать собственные решения.

Тем не менее, подчеркнул журналист, «он (Киев. — RT) не может диктовать, какой уровень поддержки он получит от НАТО и как долго он будет её получать, особенно когда речь идёт о самом существовании членов альянса».

Саймс назвал грубой ошибкой распространившееся мнение о том, что западные страны должны помогать Украине столько, сколько этого потребуется.

Журналист выразил уверенность, что Западу необходимо добиваться мирного разрешения конфликта путём переговоров.

Как ранее сообщила газета The Washington Post, американский лидер Джо Байден заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что конгресс США может отказаться выделять Киеву деньги, если украинский президент продолжит публично жаловаться на недостаточную военную помощь.

Позже Зеленский во время обращения в ПАСЕ заявил, что у Украины на вооружении есть только 10% от необходимого количества средств противовоздушной обороны.