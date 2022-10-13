Зеленский пожаловался ПАСЕ, что у Украины есть лишь 10% от необходимого количества сил ПВО

У Украины на вооружении есть только 10% от необходимого количества средств противовоздушной обороны, заявил президент страны Владимир Зеленский во время обращения в ПАСЕ.

По его словам, у ВСУ есть своя противовоздушная оборона, но её «очень мало».

«Мы хотим, чтобы у нас была возможность закрыть небо. Нам наших возможностей не хватает… У нас есть 10% того, что нам нужно», — цитирует Зеленского РИА Новости.

Как ранее сообщила газета The Washington Post, американский лидер Джо Байден заявил Зеленскому, что конгресс США может отказаться выделять Киеву деньги, если украинский президент продолжит публично жаловаться на недостаточную военную помощь.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе сделают акцент на поставках систем противовоздушной обороны Киеву.