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Столтенберг заявил, что в НАТО сделают акцент на поставках систем ПВО Киеву

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО сделают акцент на поставках систем противовоздушной обороны Киеву.
Столтенберг заявил, что в НАТО сделают акцент на поставках систем ПВО Киеву
  • РИА Новости

По его словам, сегодня состоится встреча с украинским министром обороны Алексеем Резниковым в рамках Контактной группы по Украине, которую возглавляют США.

Также Столтенберг заявил, что состоится ужин министров стран НАТО, на котором будет обсуждаться поддержка Украине.

«Главным приоритетом будет большее количество систем противовоздушной обороны», — заявил Столтенберг.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что первые два комплекса ПВО NASAMS прибудут на Украину в «ближайшем будущем».

До этого президент США Джо Байден провёл телефонные переговоры с Зеленским, в ходе которых пообещал продолжать поставки вооружения Киеву, в том числе системы ПВО.

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