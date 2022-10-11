В Белом доме сообщили, что два комплекса ПВО NASAMS прибудут в Киев в «ближайшем будущем»

Первые два комплекса ПВО NASAMS прибудут на Украину в «ближайшем будущем», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Мы отслеживаем доставку первых двух NASAMS туда в самом ближайшем будущем», — цитирует Кирби РИА Новости.

Ранее американский лидер Джо Байден провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых пообещал продолжать поставки вооружения Киеву, в том числе системы ПВО.

Глава Европарламента Роберта Метсола высказалась в поддержку поставок тяжёлых вооружений Украине.

По данным Der Spiegel, Германия передала Украине первый из четырёх обещанных комплексов ПВО IRIS-T SLM.