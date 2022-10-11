Spiegel: Германия передала Украине один комплекс ПВО IRIS-T
Германия передала Украине первый из четырёх обещанных комплексов ПВО IRIS-T SLM. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники. По данным издания, оружие было передано около польско-украинской границы 11 октября.
- AP
- © Efrem Lukatsky
«Украина получила немецкую систему ПВО», — говорится в сообщении.
1 октября стало известно, что глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт прибыла в Одессу с необъявленным визитом и пообещала Киеву скорую поставку системы ПВО IRIS-T SLM.
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