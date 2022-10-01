Die Welt: глава Минобороны ФРГ Ламбрехт прибыла в Одессу с необъявленным визитом
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Об этом информирует телеканал Die Welt.
Во время визита Ламбрехт провела переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
Отмечается, что немецкий министр пообещал Киеву скорую поставку системы ПВО IRIS-T SLM.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о продолжении поддержки Киева со стороны ФРГ.
До этого глава МИД Германии Анналена Бербок ушла от ответа на вопрос о поставках на Украину танков Leopard.