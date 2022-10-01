военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Die Welt: глава Минобороны ФРГ Ламбрехт прибыла в Одессу с необъявленным визитом

Короткая ссылка
Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт прибыла в Одессу с необъявленным визитом.
Die Welt: глава Минобороны ФРГ Ламбрехт прибыла в Одессу с необъявленным визитом
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует телеканал Die Welt.

Во время визита Ламбрехт провела переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Отмечается, что немецкий министр пообещал Киеву скорую поставку системы ПВО IRIS-T SLM.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о продолжении поддержки Киева со стороны ФРГ.

До этого глава МИД Германии Анналена Бербок ушла от ответа на вопрос о поставках на Украину танков Leopard.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить