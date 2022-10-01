Die Welt: глава Минобороны ФРГ Ламбрехт прибыла в Одессу с необъявленным визитом

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт прибыла в Одессу с необъявленным визитом.

Об этом информирует телеканал Die Welt.

Во время визита Ламбрехт провела переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Отмечается, что немецкий министр пообещал Киеву скорую поставку системы ПВО IRIS-T SLM.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о продолжении поддержки Киева со стороны ФРГ.

До этого глава МИД Германии Анналена Бербок ушла от ответа на вопрос о поставках на Украину танков Leopard.