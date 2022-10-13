«Сложная, прихотливая и дорогая техника»: как Запад планирует вооружать Украину своими системами ПВО

Запад планирует поставлять киевскому режиму больше средств ПВО. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Наряду с этим, как сообщили в Пентагоне, на Украине может быть сформирована интегрированная система ПВО-ПРО для обороны приоритетных объектов. Правда, на сегодняшний день достоверно известно о поставке только одного обещанного западного ЗРК — немецкого комплекса IRIS-T. Также в ближайшее время украинской армии могут передать некоторое количество средств ПВО NASAMS и SAMP/T. По мнению экспертов, Запад не оснащает киевский режим достаточным количеством ЗРК. Кроме того, натовские комплексы вряд ли способны сбивать большую часть современных российских ракет, считают специалисты.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам, что страны — члены альянса сделают своим приоритетом наращивание поставок Украине средств противовоздушной обороны. Такое заявление он сделал перед началом заседания министров обороны стран — членов альянса в Брюсселе.

«Всё это (удары ВС РФ по критической инфраструктуре Украины. — RT) демонстрирует острую потребность Киева в большем количестве (средств. — RT) противовоздушной обороны», — сказал Столтенберг.

По словам генсека военного блока, западные страны уже поставили Киеву разные типы комплексов ПВО, «способные поражать баллистические ракеты, крылатые ракеты и БПЛА». Однако обширная география Украины диктует необходимость увеличить поставки средств противовоздушной обороны для более серьёзной защиты, заявил он.

При этом в планах США — формирование на Украине интегрированной системы ПВО-ПРО для обороны приоритетных целей. Об этом рассказал журналистам председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли.

Как заявили ранее в Кремле, американские поставки средств ПВО не изменят целей России, но сделают конфликт более болезненным для Украины.

«Это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата», — отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам нужно больше»

Напомним, 10 октября Вооружённые силы РФ нанесли массированные ракетные удары по территории Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, обстрелам подверглись объекты энергетики, военного управления и связи. Данные меры стали ответом на теракты, которые организовали украинские спецслужбы.

В Киеве и на Западе осудили действия российской армии. 11 октября лидеры стран G7 (США, Великобритания, ФРГ, Франция, Италия, Канада, Япония) провели внеочередной саммит с участием Владимира Зеленского в формате видеоконференции.

Последствия ракетных ударов ВС РФ по Киеву

Выступая перед «большой семёркой», украинский лидер призвал лидеров западных стран создать «воздушный щит для Украины». Эту меру Зеленский назвал «частью гарантий безопасности, которые являются элементом... формулы мира».

По словам Зеленского, Украина сможет бороться с российскими ракетными ударами, только когда «получит достаточно современных и эффективных систем ПВО».

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В то же время украинский лидер попросил президента США Джо Байдена передать Киеву системы среднего и дальнего радиуса действия, «которые позволят создать эшелонированную систему обороны». Ещё один призыв Зеленского был обращён к Италии, от которой в ближайшие месяцы украинское руководство рассчитывает получить зенитные ракетные комплексы (ЗРК) SAMP/T.

Также во вторник в обращении к гражданам Зеленский заявил, что ожидает от «партнёров прогресса в вопросе о противовоздушной и противоракетной обороне».

12 октября на своей странице в Twitter глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что по итогам заседания в так называемом формате «Рамштайн» небо над страной будет закрыто. А украинский министр обороны Алексей Резников написал в Twitter о наступлении «новой эпохи противовоздушной обороны» и отчитался о поставках западных средств ПВО.

«IRIS-T из Германии уже здесь. Американские NASAMS на подходе. Это только начало. И нам нужно больше… Защитить небо над Украиной, чтобы спасти наш народ, — это нравственный императив», — заявил Резников.

Согласно текущим планам, ФРГ должна поставить ВСУ четыре комплекса IRIS-T SLM (Infra Red Imaging System Tail). По данным Der Spiegel, передача первой системы ВСУ состоялась неподалёку от польско-украинской границы.

Разработчиком IRIS-T является немецкая компания Diehl Defence. Правительство ФРГ считает этот комплекс самым современным в арсенале зенитных средств бундесвера. По мнению канцлера ФРГ Олафа Шольца, система способна прикрыть крупные города Украины.

Комплекс IRIS-T SLM состоит из пусковой установки на военном грузовике с местом для восьми ракет, а также радиолокационной и командирской машин. Высота поражения целей ракетами этого ЗРК достигает 20 км, максимальная дистанция — 40 км.

Как отмечает издание Der Spiegel, с передачей ЗРК IRIS-T SLM Украина «получила такую систему защиты, которой пока не располагает и сам бундесвер».

Помимо IRIS-T, в ближайшее время ВСУ должны получить две американо-норвежские NASAMS (National Advanced Surface-To-Air Missile System). Данные комплексы являются средствами ПВО средней дальности. Они способны сбивать авиационную технику и ракеты.

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Как считает Зеленский, поставка NASAMS «существенно усилит» противовоздушную оборону Украины. ЗРК будут специально изготовлены для нужд ВСУ.

Система имеет возможность поражать цели на дистанциях 2,5—25 км и на высоте до 16 км. NASAMS не является новым средством ПВО. Однако совсем недавно норвежцы сообщили о создании более совершенного радара под названием GhostEye MR.

Ещё одним ЗРК средней дальности, который намерен получить киевский режим, является франко-итальянская система SAMP/T. Она выпускается европейской компанией MBDA. Комплекс предназначен для перехвата целей на дальности до 100 км. Данное средство ПВО может работать в автономном режиме или быть интегрированным в единую сеть противовоздушной обороны.

Для ударов по воздушным целям SAMP/T использует двухступенчатую ракету ASTER, способную развивать скорость 4,5 Маха. Она имеет электромагнитную головку самонаведения и, как утверждает разработчик, эффективна при любой погоде.

«Штучные образцы»

Как рассказал в комментарии RT экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев, SAMP/T, IRIS-T и NASAMS являются примерными аналогами отечественных ЗРК средней дальности семейства «Бук».

По мнению эксперта, западные системы сложно назвать высокоэффективными комплексами, так как они не прошли полноценных испытаний и ни разу не применялись в реальных боевых условиях.

Хатылев считает, что MP/T, IRIS-T и NASAMS не способны перехватывать большинство современных российских ракет воздушного, наземного и морского базирования. Также эксперт обратил внимание на незначительное количество западных ЗРК, которые были обещаны киевскому режиму.

Пусковая установка системы NASAMS

Legion-Media

© Scanpix

«Пока речь идёт только о штучных образцах. Ситуацию для противовоздушной обороны они не изменят, а работа по развёртыванию этих комплексов предстоит очень большая: необходимо обустроить боевые позиции, укрытия, завезти боекомплект, развернуть командные пункты и, видимо, попытаться их как-то интегрировать с советскими системами ПВО», — говорит Хатылев.

По мнению эксперта, все эти мероприятия вряд ли останутся незамеченными российской армией. Если Россия продолжит действовать жёстко, то западные ЗРК, скорее всего, будут уничтожены до того, как натовцы успеют привести их в боевое положение, отметил Хатылев. Эксперт уверен, что управлять средствами ПВО и обслуживать их будут военнослужащие альянса.

«В России на обучение современным ЗРК уходит около полугода. Вряд ли цикл подготовки для освоения IRIS-T и NASAMS существенно меньше. Это сложная, прихотливая и дорогая техника. Учитывая планы Запада по скорейшим поставкам, нормально обучить украинские расчёты альянс не сможет. Иных вариантов, кроме привлечения натовских военнослужащих к управлению этими ЗРК, я не вижу», — заявил Хатылев.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Лямин отметил, что ключевым недостатком западных систем является незначительная дальность. При этом, как считает аналитик, они должны неплохо уходить от поражения российскими противорадиолокационными ракетами.

«Я бы не стал недооценивать западные ЗРК. Это достаточно опасные системы, так как созданы на базе ракет с активной радиолокационной головкой самонаведения. Фактически уменьшается вероятность поражения этих систем противорадиолокационными ракетами. Другое дело, что у них невысокая дальность и их очень мало, чтобы реально улучшить систему ПВО Украины», — подчеркнул Лямин.

В комментарии RT военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что скромными поставками ЗРК Запад стремится использовать Украину как полигон для испытания своего оружия. Реальная помощь ВСУ, как говорит эксперт, должна была бы выражаться в масштабной передаче систем ПВО разного типа и американских Patriot в новой модификации.

«В НАТО явно хотят оценить эффективность своих ЗРК в борьбе с российскими крылатыми ракетами и БПЛА. Тем более IRIS-T ещё не принята на вооружение бундесвера. В альянсе осознают, что результативность украинских ПВО находится на низком уровне. Официально в Киеве этого не признают, но, судя по доступной информации о прилётах по объектам Украины, почти все российские ракеты благополучно поражают намеченные цели», — заявил Кнутов.

Зенитная установка ВСУ

© Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

По мнению эксперта, в первую очередь западные средства ПВО будут развёрнуты в Киеве, Одессе, вблизи железнодорожных узлов, складов, объектов энергетики. При этом собеседник RT не исключает наращивания поставок натовских ЗРК на Украину.

«К поставкам западных средств ПВО в любом случае нужно относится серьёзно. Правда, я сомневаюсь, что по многим нашим ракетам они смогут эффективно работать. Например, ракеты ОТРК «Искандер» им вряд ли удастся перехватить. В перспективе нельзя исключать и переброску Patriot, но у него была не самая удачная боевая практика», — подытожил Кнутов.