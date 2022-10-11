«По большому счёту шантаж»: как в США хотят наказать Саудовскую Аравию за «сговор с Россией»

В конгрессе США подготовили законопроект о немедленной остановке продажи американского оружия Саудовской Аравии. В скором времени он будет представлен в сенате и палате представителей. Таким образом конгрессмены намерены наказать Эр-Рияд за якобы сговор с Москвой относительно цен на нефть. Другая группа конгрессменов предложила вывести из королевства американские войска и системы ПРО, включая комплексы Patriot и THAAD. По мнению экспертов, вне зависимости от судьбы этих законопроектов в отношениях США и Саудовской Аравии «уже образовалась трещина», которая будет лишь расширяться. На этом фоне Эр-Рияд может ускорить процесс диверсификации оружейных поставок для королевства.

В конгрессе США подготовили законопроект о немедленной остановке поставок американского оружия в Саудовскую Аравию. В скором времени он будет представлен в сенате и палате представителей. Таким образом американские конгрессмены намерены наказать Эр-Рияд за якобы сговор с Москвой по поводу нефтяных цен.

«Вместе с сенатором (Ричардом. — RT) Блюменталем и Джеффом Сонненфельдом (профессором Йельского университета. — RT) на двухпартийной и двухпалатной основе работаем, чтобы добиться полного прекращения продаж вооружений и комплектующих Саудовской Аравии. То, что она ведёт жестокую войну в Йемене и обдирает американских потребителей, когда те приобретают топливо, должно иметь последствия», — заявил член палаты представителей США от Демпартии Ро Ханна на своей странице в Twitter.

Как подчеркнул ранее Сонненфельд, вместе с Блюменталем и Ханной он выступил за то, что «пора приостановить» продажу оружия США Саудовской Аравии, пока она не начнёт взаимодействовать с Соединёнными Штатами «добросовестно».

Речь идёт о статье для Politico под названием «Как лучше всего ответить на серьёзную поддержку Путина со стороны Саудовской Аравии», в которой эти три автора отмечают, что Блюменталь и Ханна представили новый законопроект, предусматривающий немедленную остановку продаж вооружений Саудовской Аравии и «поиск нового равновесия» в отношениях между США и Эр-Риядом.

В тексте утверждается, что на недавней встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия якобы «вступила в сговор с Россией», решив сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, «тем самым вызвав повышение цены на газ, что идёт на пользу» РФ.

Напомним, о снижении нефтяной добычи на 2 млн баррелей в сутки страны — участницы ОПЕК+ договорились на министерской встрече в Вене 5 октября. Нововведения вступят в силу со следующего месяца. В Кремле назвали это решение «победой здравого смысла» и шагом, который «хоть как-то балансирует беспредел, устраиваемый американцами», пытающимися манипулировать своими запасами нефти за счёт вбрасывания дополнительных объёмов чёрного золота на рынок.

При этом авторы материала винят в решении ОПЕК+ Саудовскую Аравию и считают, что этот шаг был нацелен против Соединённых Штатов.

«Но у нашей страны тоже есть способ ответить: США могут оперативно приостановить масштабную передачу американских военных технологий столь жаждущим их заполучить саудовцам. Проще говоря, Америка не должна предоставлять такой неограниченный контроль над системами стратегической обороны явному союзнику нашего главного врага (России. — RT)», — говорится в материале.

Флаги США и Саудовской Аравии

AP

© Amr Nabil

Отмечается также, что законопроект с такими предложениями будет внесён на рассмотрение сената и палаты представителей конгресса США 11 октября.

«Наши коллеги несколько лет рассматривают возможность принятия подобных инициатив, но эти меры не были одобрены. В связи с резко негативной реакцией со стороны обеих партий на саудовско-российский сговор мы считаем, что в этот раз всё будет иначе. Судя по нашим разговорам с коллегами, наш законопроект уже набирает поддержку представителей обеих партий в обеих палатах (конгресса США. — RT)», — сообщается в тексте.

При этом авторы поясняют, что Саудовская Аравия по-прежнему играет важную роль в вопросе обеспечения энергетической безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, в достижении «всеобщего экономического процветания, а также как региональный союзник (США. — RT) против Ирана». Однако, по мнению Блюменталя, Сонненфельда и Ханны, королевство «совершило ужасную ошибку».

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«Поддержка страной России должна послужить поводом для масштабного пересмотра американо-саудовских отношений», — считают они.

Авторы полагают, что приостановка всех военных поставок, продаж и другой военной помощи США Саудовской Аравии стала бы шагом «по укреплению национальной безопасности» Соединённых Штатов.

«Сюда же относится и вызвавшие споры поспешно согласованные планы строительства в Саудовской Аравии нового испытательного полигона Red Sands», — пишут Блюменталь, Сонненфельд и Ханна.

Как они подчёркивают, Саудовская Аравия не сможет заменить поставщиков оборонной продукции, «если только не захочет сотрудничать с Россией, Ираном или Китаем».

«Любой запрет может быть временным — пока Эр-Рияд не пересмотрит своё отношение к Путину», — добавили авторы материала.

Ещё одна инициатива против Эр-Рияда

Ранее другая группа американских конгрессменов от Демпартии предложила вывести из Саудовской Аравии американские войска и системы противоракетной обороны, включая комплексы Patriot и THAAD. Об этом сообщает газета The Washington Times, цитируя заявление конгрессменов. В нём говорится, что резкое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии — «враждебный акт в отношении Соединённых Штатов» и якобы чёткий сигнал того, что Эр-Рияд выбрал «сторону России в её конфликте с Украиной». Конгрессмены также заявили, что не видят причин, по которым американские войска должны продолжать обеспечивать безопасность Саудовской Аравии, включая их нефтяные месторождения, если страна «активно работает» против США. Как подчеркнули политики, если Эр-Рияд хочет помочь президенту России Владимиру Путину, он должен «рассчитывать на его защиту».

Заседание в конгрессе США

Gettyimages.ru

© Kent Nishimura / Los Angeles Times

Стоит отметить, что не только в конгрессе возлагают ответственность в первую очередь на Саудовскую Аравию за решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, но и в Госдепе. Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции, американские власти «рассматривают несколько вариантов ответных мер» в отношении Эр-Рияда и ведут «тесные консультации» с конгрессменами.

Ранее в Белом доме осудили решение ОПЕК+. Так, президент США Джо Байден заявил журналистам, что Вашингтон разочарован таким шагом и будет теперь искать альтернативные источники поставок энергоресурсов. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила во время брифинга, что за счёт своего решения ОПЕК+ якобы продемонстрировала поддержку России.

«Последует окончательная переориентация»

Впрочем, эксперты полагают, что, несмотря на демонстративную реакцию Вашингтона и инициативы конгрессменов, направленные против Саудовской Аравии, Соединённые Штаты вряд ли решатся на такие серьёзные шаги, как вывод войск и прекращение поставок оружия Эр-Рияду.

«Далеко не вся американская политическая элита будет согласна с позицией группы конгрессменов, желающих прекратить поставки Эр-Рияду американского оружия и вывести войска. Не стоит забывать, что саудовское лобби активно работает, чтобы такого рода инициативы не проходили в конгрессе. После представления законопроекта, направленного против Саудовской Аравии, далеко не факт, что он будет принят обеими палатами и потом подписан Байденом», — заявил в беседе с RT политолог-американист Малек Дудаков.

Он также напомнил, что, несмотря на «очень прохладные» отношения главы Белого дома с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, в августе Госдеп одобрил возможную продажу Эр-Рияду ракет Patriot MIM-104E и сопутствующего оборудования на сумму $3,05 млрд.

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«Наверняка Эр-Рияд договорился с Вашингтоном о предоставлении этого оружия для применения в йеменской войне, в которой участвует Саудовская Аравия», — отметил Дудаков.

По его мнению, если Вашингтон откажется продавать вооружения Эр-Риярду, это будет означать «полный крах нефтедолларовой системы».

«За этим последует окончательная переориентация Саудовской Аравии на сближение с Россией и Китаем, а также дальнейший переход на вооружения этих стран. Это будет потеря большого рынка для американского ВПК, который также настроен против введения ограничений, связанных с экспортом оружия Эр-Рияду», — сказал Дудаков.

Схожей точки зрения придерживается и эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. По его словам, «оружейное лобби будет не в восторге» от таких инициатив.

«Представители американского ВПК, по всей видимости, пребывают в ярости от такого рода законопроектов и предложений. В военпроме США понимают: это сигнал для саудитов, что Вашингтон может разорвать связи с Эр-Риядом в самой чувствительный сфере — военной — и проявить себя ненадёжным партнёром. При этом объёмы денег, которые сейчас извлекаются из Саудовской Аравии американскими оружейными концернами, баснословны, это десятки миллиардов долларов», — отметил аналитик в разговоре с RT.

Балмасов считает, что заявление Госдепа о возможных ответных мерах против Эр-Рияда — это «по большому счёту шантаж».

«Вкупе с демонстрацией готовности вывода войск Штаты показывают, что могут оставить Саудовскую Аравию без защиты на фоне растущей мощи Ирана. Но попытка давления на Саудовскую Аравию этими или другими ответными мерами ещё больше породит неприязнь среди саудитов по отношению к Вашингтону», — заявил эксперт.

Байден с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом

AP

© Bandar Aljaloud

Более того, вывод американских войск из Саудовской Аравии будет означать «окончательную потерю влияния» в регионе, полагает Балмасов.

«Если не будет американцев, то будет кто-то другой. Поставки оружия и нахождение на территории Саудовской Аравии военной поддержки — это вопрос выживания королевства. С Ираном у страны давняя вендетта. Но Саудовская Аравия без защиты не останется. Эр-Рияд будет искать новые точки опоры. Последует наращивание связей с Россией и Китаем, в первую очередь в оборонной сфере», — отметил аналитик.

При этом, как бы ни развивались отношения США и Саудовской Аравии, «между двумя странами уже образовалась трещина», констатировал Балмасов.

«Теперь она будет лишь расширяться. И это уже очень серьёзные вещи. Даже если большинство в конгрессе после промежуточных выборов окажется у республиканцев и они попробуют нивелировать эту ситуацию, Саудовская Аравия всё равно к тому времени уже сделает вывод о непорядочности США. Со стороны Эр-Рияда было бы большой ошибкой опираться на Соединённые Штаты в вопросах обороны. Саудиты будут, скорее всего, наращивать процесс диверсификации оружейных поставок для королевства, делая ставки на РФ и КНР», — заключил эксперт.