Энергетик Эберхарт: отказ Эр-Рияда выполнять просьбы США говорит о его близости с Москвой
- AP
Эксперт отметил, что Байден не раз «умолял» Эр-Рияд нарастить поставки энергоресурсов, чтобы цены на нефть упали к промежуточным выборам в ноябре.
«Однако лидеры Саудовской Аравии мольбам Байдена не вняли», — написал он.
По его словам, в Саудовской Аравии недовольны попытками США заключить ядерную сделку с Ираном.
Эберхарт заявил, что такая позиция также подтверждает, что «Саудовская Аравия по-прежнему остаётся более близка к России на мировой арене», чем к Соединённым Штатам.
Ранее хорватское издание Advance написало, что Саудовская Аравия унизила Байдена перед странами Ближнего Востока.