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Энергетик Эберхарт: отказ Эр-Рияда выполнять просьбы США говорит о его близости с Москвой

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Генеральный директор бурильной компании Canary из Денвера Дэн Эберхарт в колонке для Forbes заявил, что отказ Саудовской Аравии выполнять просьбы президента США Джо Байдена говорит о том, что у Эр-Рияда более близкие отношения с Москвой, чем с Вашингтоном.
Энергетик Эберхарт: отказ Эр-Рияда выполнять просьбы США говорит о его близости с Москвой
  • AP

Эксперт отметил, что Байден не раз «умолял» Эр-Рияд нарастить поставки энергоресурсов, чтобы цены на нефть упали к промежуточным выборам в ноябре. 

«Однако лидеры Саудовской Аравии мольбам Байдена не вняли», — написал он.

По его словам, в Саудовской Аравии недовольны попытками США заключить ядерную сделку с Ираном.

Эберхарт заявил, что такая позиция также подтверждает, что «Саудовская Аравия по-прежнему остаётся более близка к России на мировой арене», чем к Соединённым Штатам.

Ранее хорватское издание Advance написало, что Саудовская Аравия унизила Байдена перед странами Ближнего Востока.

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