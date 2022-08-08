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Advance: Саудовская Аравия унизила Байдена перед странами Ближнего Востока

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Решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки можно назвать оскорбительным для президента США Джо Байдена.
Advance: Саудовская Аравия унизила Байдена перед странами Ближнего Востока
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

Об этом пишет хорватское издание Advance.

«Увеличение добычи топлива ОПЕК+ чисто символическое», — говорится в публикации.

Эксперт в области нефтяных рынков Мэтт Смит высказал мнение, что «это пощёчина администрации Байдена».

Ранее журнал Foreign Policy заявил, что визиты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток показали, кого ближневосточные страны поддерживают больше.

Авторы материала выразили мнение, что визит американского лидера на Ближний Восток не принёс значительного успеха. По их мнению, Байден не смог убедить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана «действовать по указке» Вашингтона в сфере увеличения добычи нефти.

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