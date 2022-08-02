Госдеп США одобрил возможную продажу Саудовской Аравии ракет Patriot MIM-104E
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Отмечается, что возможная продажа оружия «поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединённых Штатов», помогая «повысить безопасность страны-партнёра», который является «важной силой политической стабильности и экономического прогресса в регионе Персидского залива».
По данным ведомства, предлагаемая продажа повысит способность королевства противостоять текущим и будущим угрозам.
Генеральным подрядчиком в случае заключения сделки станет Raytheon Corporation.
В ноябре 2021 года Госдеп США одобрил продажу американских ракет «воздух — воздух» на $650 млн Саудовской Аравии.