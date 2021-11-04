Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии американских ракет на $650 млн

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Госдеп одобрил продажу американских ракет «воздух — воздух» на $650 млн Саудовской Аравии. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.
Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии американских ракет на $650 млн
  • Reuters

«Госдепартамент одобрил возможную продажу Саудовской Аравии усовершенствованных ракет средней дальности «воздух — воздух» и сопутствующего оборудования на сумму, ориентировочно, $650 млн», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, Саудовская Аравия просит продать 280 ракет, около 600 рельсовых пусковых баз и вспомогательное оборудование.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Соединённые Штаты предложили Анкаре приобрести истребители F-16 после её исключения из программы по производству истребителей F-35.

Турецкий министр обороны Хулуси Акар сообщил о начале процедуры закупки истребителей.

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