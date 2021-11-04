Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии американских ракет на $650 млн
- Reuters
«Госдепартамент одобрил возможную продажу Саудовской Аравии усовершенствованных ракет средней дальности «воздух — воздух» и сопутствующего оборудования на сумму, ориентировочно, $650 млн», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, Саудовская Аравия просит продать 280 ракет, около 600 рельсовых пусковых баз и вспомогательное оборудование.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Соединённые Штаты предложили Анкаре приобрести истребители F-16 после её исключения из программы по производству истребителей F-35.
Турецкий министр обороны Хулуси Акар сообщил о начале процедуры закупки истребителей.