Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии американских ракет на $650 млн

Госдеп одобрил продажу американских ракет «воздух — воздух» на $650 млн Саудовской Аравии. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

Reuters

«Госдепартамент одобрил возможную продажу Саудовской Аравии усовершенствованных ракет средней дальности «воздух — воздух» и сопутствующего оборудования на сумму, ориентировочно, $650 млн», — приводит РИА Новости сообщение. Как отмечается, Саудовская Аравия просит продать 280 ракет, около 600 рельсовых пусковых баз и вспомогательное оборудование. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Соединённые Штаты предложили Анкаре приобрести истребители F-16 после её исключения из программы по производству истребителей F-35. Турецкий министр обороны Хулуси Акар сообщил о начале процедуры закупки истребителей.