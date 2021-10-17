Эрдоган рассказал о предложении США Турции купить истребители F-16

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Соединённые Штаты предложили Анкаре приобрести истребители F-16 после её исключения из программы по производству истребителей F-35.
Эрдоган рассказал о предложении США Турции купить истребители F-16
  • Reuters

«Речь идёт о $1,4 млрд, которые мы выплатили за F-35. США в ответ на эту оплату сделали нам такое предложение (по покупке F-16. — RT). Мы им сказали, что сделаем всё, чтобы обеспечить нашу страну всем необходимым для её защиты. Мы работаем над тем, чтобы наш воздушный флот всегда был наготове и находимся в диалоге для того, чтобы решить эту проблему», — приводит РИА Новости слова Эрдогана.

В 2019 году Турция была исключена из программы производства истребителей пятого поколения F-35. Турецкие компании участвовали в ней с 2002 года и поставляли комплектующие.

Это было сделано после решения Анкары о покупке российских ЗРК С-400.

Как отмечал Эрдоган, Турция намерена продолжать закупку у России систем ЗРК С-400, несмотря на многократные предупреждения со стороны США.

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