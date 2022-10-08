Проблемы строительства: как в Европе намерены создавать новую архитектуру безопасности без участия России

Европа пляшет под дудку Киева, отказываясь формировать архитектуру региональной безопасности совместно с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, США и их союзники принимают на себя огромную ответственность за рост международной напряжённости, продолжая накачивать Украину оружием. Эксперты напоминают, что в Европе уже давно говорят о необходимости обновить систему общей безопасности. Однако сделать это, исключив из процесса такого игрока, как Россия, невозможно, уверены аналитики.

Европа сейчас фактически подчиняется воле Киева, поставляя ему оружие и отказываясь от сотрудничества с Россией в рамках формирования новой системы безопасности. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания комиссии генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

«По инициативе президента Макрона был созван саммит так называемого Европейского политического сообщества, по итогам которого глава дипломатии Евросоюза Боррель с гордостью заявил, что начинается процесс формирования структуры безопасности без участия России. В общем, пляшут под дудку Киева и поощряют безумные фантазии тех, кто пока ещё находится там у власти», — заявил он.

По словам дипломата, лояльное отношение европейцев и НАТО к киевскому режиму утвердило администрацию Владимира Зеленского в мысли о возможности диктовать свои условия и тем и другим.

«Летом этого года Зеленский заявил, что именно НАТО должно дать Украине место в общем пространстве безопасности. Но аппетиты растут. Вслед за ним глава его офиса Ермак заявил, что Украина должна стать осью, вокруг которой будет построена новая система безопасности в Европе. А в прошлом месяце министр иностранных дел Кулеба и вовсе сказал, что это НАТО должно присоединиться к Украине, а не наоборот», — напомнил он.

На этом фоне Лавров предупредил страны Запада, что те принимают на себя огромную ответственность за рост международной напряжённости, продолжая накачивать Украину оружием, несмотря на открыто провозглашённые Киевом ядерные амбиции.

«Вновь предостерегаем Соединённые Штаты и других спонсоров киевского режима от всё более глубокого вовлечения в ситуацию в качестве сторон конфликта», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Глава МИД РФ Сергей Лавров

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Вопросы архитектуры

Стоит отметить, что разговоры о необходимости выстраивания новой концепции безопасности в Европе ведутся уже не первый год. На актуальность этого вопроса ещё в 2019 году указывал президент Франции Эммануэль Макрон. Тогда в интервью журналу The Economist он заявил, что европейские страны больше не могут рассчитывать на США в вопросах защиты союзников по Североатлантическому альянсу, а состояние блока говорит о «смерти мозга НАТО».

«Хочу добавить, что в какой-то момент нам придётся дать оценку НАТО... У вас есть партнёры, находящиеся вместе в одной части света, и нет никакой координации стратегических решений между Соединёнными Штатами и их союзниками по НАТО. Совершенно никакой», — пояснил Макрон.

Также по теме Спрос на стабильность: почему во Франции заявили о необходимости обновить структуру безопасности Европы Структура европейской безопасности устарела и нуждается в обновлении, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. По его словам,...

Он выразил мнение, что Европе стоит рассматривать себя как самостоятельную геополитическую единицу и наращивать оборону, а для НАТО необходимо прояснить стратегические цели.

Уже в марте 2022-го он подтвердил, что не отказывается от своих слов о проблемах альянса. В то же время французский лидер заявил, что ситуация на Украине якобы придала НАТО ту стратегическую определённость, которой организации не хватало.

На необходимость построения новой архитектуры безопасности тогда же указывал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. При этом в интервью газете The New York Times он подчеркнул, что Западу необходимо будет прислушаться к России.

«Необходимо будет услышать позицию России, потому что... возникнет потребность в построении новой архитектуры безопасности между Россией и западным блоком... Мы не можем позволить себе ещё одну холодную войну. Это будет плохо для всех и затратно для всей международной политической и финансовой системы», — считает Калын.

Военные НАТО

Legion-Media

© Björn Trotzki

О невозможности выстроить общую систему безопасности, исключив из неё Россию, накануне сказала и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. По её словам, Запад должен уже думать над тем, «как можно создать будущую архитектуру безопасности в рамках международного права». При этом Меркель подчеркнула, что прочный и стабильный мир в Европе может быть достигнут «только при участии России».

«Пока мы действительно этого не достигнем, холодная война тоже не закончится», — пояснила политик.

Также по теме «Столько, сколько потребуется»: как Евросоюз продолжает подогревать конфликт на Украине Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт посетила Украину с необъявленным визитом и встретилась с главой Минобороны этой страны...

Однако в Брюсселе склонны придерживаться конфронтационной линии по отношению к Москве. С точки зрения Жозепа Борреля, РФ не должна быть допущена к обсуждению новой концепции безопасности в регионе. Об этом он написал в своём блоге 5 октября, в преддверии первого саммита Европейского политического сообщества.

«В обозримом будущем и пока Путин находится у власти, невозможно представить новый порядок в сфере безопасности или архитектуру мира в Европе, где Путин играл бы большую роль», — заявил Боррель.

Эту же мысль он повторил непосредственно перед саммитом.

«Европа вступила в новый период своей истории... 44 европейских лидера собрались здесь, чтобы найти способ, как построить новую структуру безопасности в Европе. Делать это нужно без России... И все вместе мы должны определить для европейцев новую траекторию», — подчеркнул дипломат.

«Системой это назвать будет нельзя»

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что все попытки европейских функционеров исключить Россию из обсуждения новой концепции безопасности в регионе ударят по самому ЕС.

«Во-первых, системой это назвать будет нельзя: исключение такого игрока, как Россия, означает, что она направлена против него. Во-вторых, никакой безопасности концепция бы не гарантировала, а просто зафиксировала бы нежелание говорить с РФ и ту блоковую структуру, которая де-факто не прекращала своего существования в условиях, когда организация Варшавского договора была распущена, а НАТО — сохранено», — пояснила заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова.

По её словам, систематический подрыв европейской архитектуры безопасности осуществляется в интересах США, поскольку естественное состояние мира Европы с Россией означало бы ослабление зависимости европейцев от Вашингтона.

Американские танки M1 Abrams в Польше

Gettyimages.ru

© Artur Widak/Anadolu Agency

На безрассудность заявлений Жозепа Борреля о создании концепции европейской безопасности без России указал в разговоре с RT и заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«РФ — неотъемлемая часть географической Европы. Конечно, от её позиции в целом будет зависеть безопасность этого региона. Поэтому все заявления, что можно решать подобного рода вопросы без участия России, — это пустые слова», — заметил он.

Также по теме «Запугать международное сообщество»: зачем США раскручивают тему российской «ядерной угрозы» Мир впервые со времён Карибского кризиса столкнулся с непосредственной угрозой применения ядерного оружия, заявил президент США Джо...

По его словам, безопасность предусматривает баланс сил и соблюдение определённых правил, которые гарантируют безопасное существование всем и отсутствие причин для конфликта.

«Если Россия будет исключена, то ни о какой безопасности для Европы речь идти не может. Всё снова сведётся к выстраиванию системы вокруг США, которые и будут бенефициарами строительства архитектуры безопасности без учёта интересов России», — добавил эксперт.

В свою очередь, сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в комментарии RT отметил, что НАТО, на которое сейчас так опираются в Европе, уже давно утратило свои изначальные функции, главная из которых — обеспечение безопасности своих членов. Однако что-либо радикально менять в Европе вряд ли станут, так как не имеют для этого ресурсов, полагает он.

«Цель НАТО заключается не только в сдерживании России, но и в контроле европейских союзников, которые сами упрощают задачу руководству альянса в лице США, не желая быть независимыми. Показательно, что там как по щелчку вспыхнула русофобия. Думаю, что их всё устраивает. Создавать собственные европейские армии — это очень дорого», — пояснил аналитик.

Виктория Федосова подчеркнула, что, несмотря на все внутренние разногласия, члены НАТО слишком крепко связаны ключевым игроком в лице США, который пытается подмять под себя и страны, не входящие в альянс.

«Что остаётся актуальным, так это воспитанные американцами европейские элиты и жёсткая сила в виде наличия баз и военных США на территории Европы. Оккупация под маской обеспечения безопасности, необходимость которой оправдывают раздуванием российской угрозы. При этом Вашингтон долгое время целенаправленно подрывал не только европейскую, но и мировую безопасность, аннулируя одно за другим соглашения с РФ в области вооружений. США взяли курс на выкачивание технологий и инвестиций из Европы на фоне разворачивающегося там кризиса, а заодно и на истощение России. Они планируют балансировать на грани мира и войны, пока эти цели не будут достигнуты», — резюмировала эксперт.