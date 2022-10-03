«Столько, сколько потребуется»: как Евросоюз продолжает подогревать конфликт на Украине

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт посетила Украину с необъявленным визитом и встретилась с главой Минобороны этой страны Алексеем Резниковым. Как сообщили в военном ведомстве ФРГ, Берлин будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». Отмечается также, что Германия оказывает дополнительную помощь «украинским друзьям» в их борьбе против России и обещает оперативно поставить систему ПВО IRIS-T SLM. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что завершение конфликта на Украине практически невозможно из-за недавнего присоединения к РФ новых территорий. По мнению экспертов, европейские политики попали в ловушку собственной риторики, отказавшись от вариантов мирного урегулирования украинской проблемы.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт посетила Украину с необъявленным визитом — первым с 24 февраля. Она встретилась с главой Минобороны республики Алексеем Резниковым. Об этом сообщило военное ведомство ФРГ в Twitter.

«Сегодня министр обороны Ламбрехт встретилась со своим коллегой Алексеем Резниковым на Украине. Мы будем поддерживать наших друзей столько, сколько потребуется», — говорится в заявлении Минобороны ФРГ.

Отмечается также, что Германия оказывает содействие Киеву и обещает оперативно поставить систему ПВО IRIS-T SLM.

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«Мы поддерживаем наших украинских друзей в их борьбе с российской агрессией, оказывая им дополнительную помощь. Совсем скоро мы, помимо всего прочего, осуществим поставку комплекса ПВО IRIS-T SLM», — заявили в оборонном ведомстве ФРГ.

О встрече с Ламбрехт сообщил в своём Twitter и Резников, раскрыв некоторые детали прошедших переговоров.

«Встретился со своей немецкой коллегой Кристиной Ламбрехт на юге Украины. Госпожа министр принесла благие вести и дополнительные инструменты для укрепления украинской армии. Мы обсудили текущую обстановку в сфере геополитики и безопасности. Министр была рада пообщаться с нашими военными и увидеть (зенитную самоходную. — RT) установку Gepard на боевом дежурстве», — написал он.

Между тем в политических кругах Германии существует определённый скепсис относительно дальнейшей поддержки киевского режима.

«Мы не помогаем Украине тем, что уничтожаем промышленность и благосостояние в Германии», — заявила депутат бундестага от фракции «Левых» Сара Вагенкнехт в интервью газете Weser Kurier, отметив также необходимость «социальных протестов».

Кроме того, Вагенкнехт назвала «позором» отсутствие у Запада плана мирного урегулирования по Украине, подчеркнув, что ответственность за обострение конфликта лежит в том числе и на западных странах.

При этом ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей делает завершение конфликта на Украине якобы «намного более сложным, практически невозможным».

«Мы с Украиной, продолжаем оказывать ей военную помощь, продолжаем политику экономических санкций в отношении России в рамках международной дипломатической битвы, для того чтобы Россия оставалась изолированной от мирового сообщества», — заявил он в интервью Canal 24 Horas.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель

Gettyimages.ru

© Thierry Monasse

«Сложнее будет договариваться»

Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин во время церемонии подписания договоров о принятии в Россию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, и призвал Украину прекратить огонь.

«Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал ещё в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан, Россия его не предаст. И сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением — и никак иначе. Только таким может быть путь к миру», — подчеркнул российский лидер.

Позднее глава Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении заявил, что Киев готов к диалогу, но «уже с другим президентом России».

После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистами напомнил слова Путина о том, что «те, кто отказываются» от переговоров с Россией относительно урегулирования ситуации на Украине, должны понимать — «чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться».

«Я уверен, что это та фраза, которую нужно воспринимать всерьёз», — сказал Лавров.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин выразил уверенность, что Запад не позволит Киеву вступать в переговоры с Москвой.

«Я очень долгий период времени участвовал в переговорах, и я не испытываю никаких иллюзий по поводу того, что Украина, как уже не самостоятельное государство, после 2014 года потерявшее свою субъектность, что даже если было бы у них желание, — что им бы позволили вступать в какие-то переговоры», — сказал Пушилин журналистам.

«Без вариантов мирного урегулирования»

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что последние тезисы и действия европейских властей свидетельствуют лишь о том, что Евросоюз продолжит подогревать конфликт на Украине и не намерен способствовать мирному урегулированию.

«Кроме того, визит германского министра обороны — это ещё и попытка перебить повестку, связанную с присоединением к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также вновь заявить о поддержке Украины. Однако риторика европейцев всё же меняется. Если раньше речь шла о помощи Киеву до «победы на поле боя», то теперь эта формулировка сменилась на «столько, сколько потребуется». Но только потребуется кому? Очевидно, Западу в его эксплуатации Украины как инструмента против России», — подчеркнула в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова.

Визит министра обороны Германии Кристины Ламбрехт на Украину

© Пресс-служба минобороны Германии

По её мнению, Боррель и его соратники в ЕС «попали в ловушку» собственной риторики.

«Глава евродипломатии собирался победить на поле боя, но теперь ему приходится де-факто признавать присоединение новых регионов к России. Функционеры в ЕС вынуждены уже играть в том коридоре, который они сами для себя выстроили без вариантов мирного урегулирования, о чём и говорит Сара Вагенкнехт. Она, как оппозиционный политик, может себе позволить называть вещи своими именами и говорить о том, что Запад несёт ответственность за украинский кризис», — считает Федосова.

Как она отметила, в течение ближайших трёх месяцев станет ясно, готов ли будет ЕС и дальше оказывать реальную помощь Киеву, в том числе военную, а не на словах, учитывая, что в объединении нарастают кризисы и увеличивается недовольство населения.

«В Евросоюзе продолжают расти цены, наблюдается кризис евровалюты, паника из-за повреждённых ниток «Северного потока». В Германии идут протесты против повышения цен, инфляции и нынешнего правительства. Усугубляется и энергокризис в Евросоюзе в целом. Потребители вынуждены уже сейчас экономить ресурсы, а ещё даже не начиналась зима», — сказала Федосова.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что действия Евросоюза и Германии по украинскому вопросу следует рассматривать исключительно в контексте мер коллективного Запада во главе с США.

«Создаётся впечатление, что есть определённая очерёдность, которую координирует Вашингтон: кто, куда и когда приезжает и что заявляет. Дирижёром и сценаристом действий Брюсселя и ФРГ выступают США. Не так давно сама Ламбрехт говорила, что военные ресурсы Германии небесконечны. Но, вероятно, под давлением США Берлин всё же решил поставить комплекс ПВО IRIS-T SLM. Продолжает свою милитаристскую риторику и Боррель. По всей видимости, он также участвует в реализации желания США — продемонстрировать поддержку Украине со стороны Европы», — отметил эксперт в разговоре с RT.

При этом Оленченко констатирует, что, несмотря на задачи, поставленные Вашингтоном перед Брюсселем и Берлином, в целом ряде европейских стран раздаётся всё больше голосов о необходимости мирного урегулирования на Украине.

«Также в ЕС выражают всё больше неудовольствия и возмущения тем, что нынешние западные политики не предлагают мирных альтернатив, а лишь продолжают наращивать военную помощь Киеву, усугубляя тем самым боевые действия на Украине», — считает аналитик.

Кроме того, несмотря на то что Брюссель следует идеологии поддержки киевского режима и военного противостояния с Россией, в самих странах ЕС растёт сопротивление такому курсу, а также выступления за национальные интересы, отметил Оленченко.

«Это ведёт к увеличению протестных настроений и усилению раскола в этих обществах», — заключил аналитик.