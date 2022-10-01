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Боррель считает «невозможным» прекращение конфликта на Украине после референдумов

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о «невозможности прекращения» конфликта на Украине после присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Боррель считает «невозможным» прекращение конфликта на Украине после референдумов
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в интервью Canal 24 Horas.

По его словам, вхождение в состав России новых субъектов делает урегулирование на Украине «более трудным, даже невозможным».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Боррель не пользуется в России авторитетом в связи с его прошлыми высказываниями.

30 сентября российский лидер призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.

После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.

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