Боррель считает «невозможным» прекращение конфликта на Украине после референдумов
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Об этом он сказал в интервью Canal 24 Horas.
По его словам, вхождение в состав России новых субъектов делает урегулирование на Украине «более трудным, даже невозможным».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Боррель не пользуется в России авторитетом в связи с его прошлыми высказываниями.
30 сентября российский лидер призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.
После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.