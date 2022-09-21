Песков: глава дипломатии ЕС Боррель не пользуется авторитетом в России
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Так он прокомментировал слова Борреля о том, что «россияне должны понести ответственность» в рамках трибунала.
«Господин Боррель, к сожалению, не имеет у нас должного авторитета как глава европейской дипломатии в связи с его совершенно непозволительными заявлениями, которые имели место, и поэтому мы соответствующим образом относимся ко всем его заявлениям отныне», — сказал Песков, слова которого приводит РИА Новости.
В МИД России отмечали, что так и не получили от Евросоюза «внятных пояснений» относительно высказываний Борреля о «фашистской России».