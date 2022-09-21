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Песков: глава дипломатии ЕС Боррель не пользуется авторитетом в России

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не пользуется в России авторитетом в связи с его прошлыми высказываниями, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: глава дипломатии ЕС Боррель не пользуется авторитетом в России
  • AFP
  • © Michal Cizek

Так он прокомментировал слова Борреля о том, что «россияне должны понести ответственность» в рамках трибунала.

«Господин Боррель, к сожалению, не имеет у нас должного авторитета как глава европейской дипломатии в связи с его совершенно непозволительными заявлениями, которые имели место, и поэтому мы соответствующим образом относимся ко всем его заявлениям отныне», — сказал Песков, слова которого приводит РИА Новости.

В МИД России отмечали, что так и не получили от Евросоюза «внятных пояснений» относительно высказываний Борреля о «фашистской России».

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