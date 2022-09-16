Захарова: Россия так и не получила от ЕС пояснений по оскорбительным высказываниям Борреля

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия так и не получила от Евросоюза «внятных пояснений» относительно высказываний главы евродипломатии Жозепа Борреля о «фашистской России».

«Так и не получили от ЕС внятных пояснений по скандальным высказываниям главы евродипломатии Жозепа Борреля в отношении России 5 сентября», — говорится в ответе представителя МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

Она отметила, что ссылки на «ошибку переводчицы» — отговорки и не более.

«Очевидно, что никто не заставлял высокого представителя ЕС бездумно воспроизводить вслед за евродепутатом русофобские тезисы», — подчеркнула она.

Как ранее сообщил глава МИД России, Москва сделает выводы, если Евросоюз не предоставит стенограмму выступления Жозепа Борреля о России.

В ЕС утверждают, что Боррель не называл Россию «фашистской», а сделал отсылку к заявлению одного из членов парламента, который употребил данное выражение.