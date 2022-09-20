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Боррель прокомментировал возможность создания независимого суда по ситуации на Украине

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Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказался за создание независимого трибунала по ситуации на Украине.
Боррель прокомментировал возможность создания независимого суда по ситуации на Украине
  • AFP
  • © John THYS

«Мы выступаем за то, чтобы россияне понесли ответственность за свои действия. Россия и Украина не являются членами Международного уголовного суда, поэтому, возможно, стоит найти особую юрисдикцию», — приводит его слова издание Politico.

В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что намерен просить офис прокурора Международного уголовного суда, Еврокомиссию, правительство Нидерландов создать специальный международный трибунал для России. По его словам, он намерен предложить подписать соответствующий международный договор.

Позднее Кулеба сообщил, что Международный уголовный суд не может применить статью «агрессия» конкретно к случаю Украины и России.

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