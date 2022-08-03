Кулеба: МУС не может применить статью «агрессия» в случае России и Украины

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Международный уголовный суд не может применить статью «агрессия» конкретно к случаю Украины и России.

«В его (Международного уголовного суда. — RT) уставе написано, что одним из преступлений, по которым он может судить, является агрессия. Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России», — сказал Кулеба в интервью изданию «Укринформ».

Он добавил, что Украина призывает все государства и организации поддержать создание специального трибунала «по поводу преступления агрессии против Украины».

В июле Кулеба заявил, что намерен просить офис прокурора Международного уголовного суда, Еврокомиссию, правительство Нидерландов создать специальный международный трибунал для России. По его словам, он намерен предложить подписать соответствующий международный договор.