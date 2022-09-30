Пушилин сомневается в том, что Запад позволит Киеву вступать в переговоры с Москвой
- РИА Новости
«Я очень долгий период времени участвовал в переговорах, и я не испытываю никаких иллюзий по поводу того, что Украина как уже не самостоятельное государство, после 2014 года потерявшее свою субъектность, что даже — если было бы у них желание, — что им бы позволили вступать в какие-то переговоры», — сказал Пушилин журналистам.
По его словам, он относится к любым переговорам с Украиной «крайне скептически».
«Они несамостоятельны, увы», — цитирует Пушилина РИА Новости.
30 сентября российский лидер призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.
После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.