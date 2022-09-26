«Осознанно и добровольно»: как работают международные наблюдатели на референдумах на освобождённых территориях

Референдумы по вопросу о присоединении к России освобождённых территорий проходят c соблюдением всех демократических процедур. Это признают международные наблюдатели, в том числе из недружественных стран: США, Франции, Италии, Германии. Представители иностранных государств отмечают высокий уровень организации голосования и добровольный характер волеизъявления. При этом они признают, что некоторым из них грозят большие проблемы на родине из-за решения приехать в Донбасс. По мнению экспертов, власти западных государств стремятся не допустить, чтобы международные наблюдатели рассказали мировому сообществу о реальной ситуации на освобождённых от киевского режима территориях.

Международные наблюдатели на референдумах по вопросу о присоединении к России, которые в эти дни проходят в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области, отмечают, что голосование организовано на высоком уровне, несмотря на короткий срок подготовки и непрекращающиеся агрессивные акции ВСУ.

Так, наблюдатель из Египта, политический обозреватель Исмаил Рифаат Ибрагим заявил журналистам, что голосование в ЛНР проходит без каких-либо нарушений.

В свою очередь, наблюдатель из Италии, главный редактор издания Russia News Джанфранко Вистуто во время брифинга в Донецке подтвердил, что жители ДНР добровольно участвуют в референдуме, добавив, что на избирательных участках в столице республики царит доброжелательный климат, а процесс противоположен тому, что говорят в западных СМИ.

«Нам говорят о терроре, который происходит здесь, но мы своими глазами видим обратную картину», — цитирует Вистуто агентство ТАСС.

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Наблюдатель от Боснии и Герцеговины, военный аналитик Милован Баягич в беседе с замглавы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым заявил, что благодаря референдуму жители региона «возвращаются к свободе».

Напомним, для наблюдения за ходом голосования на освобождённых территориях приехали граждане из нескольких десятков стран, в том числе из списка недружественных. За ходом голосования наблюдают представители Бразилии, Египта, Венесуэлы, Сербии, ЮАР, Камеруна, ЦАР, Абхазии, Боснии и Герцеговины, США, Франции, Италии, Нидерландов, Словакии, Латвии и ряда других государств.

По данным главы ЦИК ЛНР Елены Кравченко, в первый день референдума на территории республики работали около 40 международных наблюдателей, в том числе из Европы и Великобритании.

В свою очередь, в информационном центре референдума по вхождению ДНР в состав России сообщили, что за ходом голосования наблюдают 133 представителя иностранных государств из 28 стран.

Между тем далеко не всем удалось приехать на освобождённые территории из-за трудностей с получением виз и транспортных проблем. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимира Рогова, «наблюдателей приехало намного меньше», чем планировали власти региона.

«Просто маленькие сроки, людям надо было визу в Россию получить, чтобы добраться к нам. Два десятка человек просто не успели», — пояснил Рогов.

Стоит отметить, что голосование в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях и процесс наблюдения осуществляются, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, которые активно применяют поставленное США и их союзниками вооружение.

Под ударами украинских войск по-прежнему находится Донецк, где в третий день референдума был обстрелян детский сад. В ЛНР из американской РСЗО HIMARS были обстреляны Нижняя Дуванка, Новая Астрахань, Северодонецк и Стаханов.

Неспокойно и в южных областях. Украинские формирования попытались вновь нанести удар по Запорожской АЭС. По данным Минобороны РФ, для этого были применены восемь дронов-камикадзе, но российские войска смогли их перехватить за пределами станции.

Последствия удара ракетой HIMARS по гостинице в Херсоне

Ранним утром 25 сентября из американского РСЗО HIMARS националисты нанесли удар по зданию гостиницы Play Hotel by Ribas в Херсоне, где размещались исключительно гражданские люди. В результате погиб общественный деятель, бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

В той же гостинице находилась и съёмочная группа телеканала RT. Военный корреспондент Мурад Газдиев не пострадал. Оператор Михаил Кондаков оказался под завалами, но серьёзных ранений он не получил. Администрация Херсонской области признала произошедшее терактом.

«Непрекращающимися актами террора украинские националисты стараются не только сорвать проведение референдума, но и задушить свободу слова, запугав представителей СМИ», — говорится в сообщении властей региона, которое было опубликовано в Telegram.

От референдума до тюрьмы

Ранее в беседе с журналистами наблюдатель из Италии, международный юрист, эксперт в области геополитики Марко Пата признал, что за присутствие на референдумах в Донбассе и двух бывших украинских областях против его коллег из зарубежных государств вполне могут быть применены различные рестрикции.

«Я адвокат, поэтому скажу вам, что нет в Италии закона, который бы мог на нас (наблюдателей. — RT) наложить санкции. Хотя всё может быть», — сказал Пата.

В свою очередь, приехавший из Германии Стефен Бруно Шаллер рассказал журналистам о негативном резонансе в немецких СМИ из-за его миссии в освобождённом Запорожье. Кроме того, Шаллер сообщил о давлении, которое власти ФРГ начали оказывать на его работодателя — компанию Waldeck-Frankenberg GmbH.

Наблюдатель из Германии Стефен Бруно Шаллер в Мелитополе

РИА Новости

«Хотелось бы подчеркнуть, что я приехал сюда в качестве наблюдателя как частное лицо. Я не представляю никакую компанию. Специально для визита я взял отпуск... Я не занимаюсь политическими суждениями — это всё дело политиков», — отметил Шаллер.

По словам немецкого наблюдателя, он прибыл на освобождённые территории добровольно, чтобы посмотреть, как соблюдаются права мирных жителей, нет ли проявлений насилия и жестокости. Шаллер подчеркнул, что лишь хотел получить объективную картину происходящих сейчас событий.

Наблюдатель из ФРГ высоко оценивает организацию референдумов с учётом сжатых сроков. По возвращении в Германию он намерен рассказать о том, что ему удалось увидеть своими глазами.

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В сложной ситуации оказалась журналист из Нидерландов Сонья ван ден Енде, которая также является наблюдателем. По словам журналистки, если она вернётся домой, то окажется на скамье подсудимых, а затем — в тюрьме. Кроме того, украинские власти внесли ван ден Енде в списки своего экстремистского интернет-портала «Миротворец».

«Я прибыла в Россию, когда началась специальная военная операция, и посетила Донбасс. И мне сказали, что дома меня ждёт уголовное преследование и судебный процесс. Возможно, меня ждёт более трёх лет тюрьмы», — приводит слова голландского наблюдателя ТАСС.

В беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что власти западных государств крайне негативно воспринимают посещение их гражданами освобождённых ВС РФ территорий, тем более в качестве наблюдателей за референдумами.

«Власти западных стран исходят из того, что присутствие их граждан для наблюдения за ходом референдумов дискредитирует официальную позицию. А она, как известно, заключается в том, чтобы не признавать результаты народного волеизъявления и тот факт, что люди на освобождённых территориях голосуют совершенно добровольно, а не под дулами автоматов, как утверждают на Западе», — говорит Брутер.

Члены участковой избирательной комиссии упаковывают бюллетени в сейф-пакеты (ДНР)

РИА Новости

Как пояснил эксперт, Соединённые Штаты и Евросоюз видят серьёзную угрозу в том, что в их публичное пространство может просочится информация о добровольном характере голосования жителей неподконтрольных Киеву территорий.

«Сам факт присутствия иностранных наблюдателей на референдумах опровергает нарратив о принудительном голосовании, который пропагандируют западные власти и СМИ», — сказал Брутер.

В свою очередь, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с RT не исключил, что иностранные наблюдатели действительно могут столкнуться с различными формами притеснения на родине, вплоть до публичной травли и уголовного преследования.

«Европейские власти строго следят за тем, чтобы избирательные участки на освобождённых территориях и в России не посещали депутаты и иные политические деятели. Они расценивают подобное посещение как чуть ли не предательство национальных интересов и госизмену, хотя в сущности речь идёт как раз о свободе совести и свободе слова», — подчеркнул Шаповалов.

При этом, по словам политолога, власти США и ЕС совершенно не заботят демократические права собственных граждан, которые стали наблюдателями. Примерно такое же отношение у них и к жителям освобождённых территорий.

«Демократия, свобода слова и свобода совести — это те понятия, которыми современный коллективный Запад руководствуется весьма избирательно. Одни и те же процессы в разных странах США и Европа воспринимают через призму двойных стандартов. Иными словами, там считают, что права есть далеко не у всех», — заявил Шаповалов.

«Сломать стереотипы»

Опрошенные RT эксперты считают, что в качестве наблюдателей могли бы приехать несколько тысяч иностранцев. Однако для многих людей за рубежом, особенно из западных стран, посещение референдумов является большим риском.

«Международные наблюдатели осознают, что после возвращения они рискуют потерять работу, стать объектом нападок и даже уголовного преследования. Я думаю, что это мужественные люди. Потому что они приехали в зону боевых действий, где рискуют стать жертвой очередного террористического обстрела ВСУ», — считает Владимир Брутер.

По мнению политолога, обстрелами населённых пунктов киевский режим в очередной раз доказывает, что для него нет никаких стоп-линий.

«Безусловно, международные наблюдатели подвергают себя определённому риску в эти дни», — добавил Брутер.

Студенты на избирательном участке во время голосования на референдуме о присоединении Запорожской области к России

РИА Новости

В свою очередь, Владимир Шаповалов считает, что международными наблюдателями на освобождённых территориях стали люди, сделавшие осознанный и волевой выбор. По мнению политолога, в Донбасс и бывшие южноукраинские области приехали в основном антифашисты и представители гражданского общества, не согласные с политикой своих правительств.

Главная цель их миссии, как говорит Шаповалов, заключается в том, чтобы донести до западного сообщества реальную картину событий. В частности, опровергнуть пропагандистский миф о том, что российские войска загоняют мирных жителей на избирательные участки.

«Международные наблюдатели представлены в первую очередь интеллектуалами. Они действуют осознанно и добровольно. Эти люди пытаются хоть как-то сломать безумные стереотипы о референдумах «под дулом автоматов», которые, к сожалению, распространены на Западе. И иностранные наблюдатели видят, что российские солдаты присутствуют на избирательных участках не в качестве угрозы, а для защиты гражданских от диверсий ВСУ», — резюмировал Шаповалов.