Порядка 40 международных наблюдателей приступили к работе на референдуме в ЛНР

Международные наблюдатели из России, Белоруссии, Бразилии, Великобритании и ряда других стран приступили к работе на референдуме в Луганской Народной Республике, заявила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

«На территории ЛНР работает около сорока международных наблюдателей, это представители России, Германии, Франции, Нидерландов, Сирии, Белоруссии, Великобритании, Словакии, Бразилии, Египта», — цитирует её ТАСС.

Ранее начальник Управления общественной безопасности МВД ЛНР Александр Дрючин заявил, что на территории республики развёрнуты оперативные штабы по безопасности для проведения референдума.

По состоянию на 14:00 мск явка избирателей в ЛНР на референдуме о вхождении в состав России составила 13,8%.