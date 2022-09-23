Порядка 40 международных наблюдателей приступили к работе на референдуме в ЛНР
- РИА Новости
«На территории ЛНР работает около сорока международных наблюдателей, это представители России, Германии, Франции, Нидерландов, Сирии, Белоруссии, Великобритании, Словакии, Бразилии, Египта», — цитирует её ТАСС.
Ранее начальник Управления общественной безопасности МВД ЛНР Александр Дрючин заявил, что на территории республики развёрнуты оперативные штабы по безопасности для проведения референдума.
По состоянию на 14:00 мск явка избирателей в ЛНР на референдуме о вхождении в состав России составила 13,8%.