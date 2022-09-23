военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Власти развернули оперативные штабы по безопасности в ЛНР на референдуме

Короткая ссылка
Начальник управления общественной безопасности МВД ЛНР Александр Дрючин заявил, что на территории Луганской Народной Республики развёрнуты оперативные штабы по безопасности для проведения референдума по вхождению в состав России.
Власти развернули оперативные штабы по безопасности в ЛНР на референдуме
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Налажено тесное взаимодействие с представителями центральной избирательной комиссии, МГБ, МЧС ЛНР. Для охраны общественного порядка задействованы силы министерства внутренних дел, сводного отряда полиции главного управления Министерства внутренних дел России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области и подразделения Росгвардии России. Для координации их действий развёрнута деятельность оперативных штабов как в самом Министерстве внутренних дел ЛНР, так и в каждом территориальном органе внутренних дел», — сообщил Дрючин. 

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу вхождения в состав России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить