Власти развернули оперативные штабы по безопасности в ЛНР на референдуме

Начальник управления общественной безопасности МВД ЛНР Александр Дрючин заявил, что на территории Луганской Народной Республики развёрнуты оперативные штабы по безопасности для проведения референдума по вхождению в состав России.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Налажено тесное взаимодействие с представителями центральной избирательной комиссии, МГБ, МЧС ЛНР. Для охраны общественного порядка задействованы силы министерства внутренних дел, сводного отряда полиции главного управления Министерства внутренних дел России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области и подразделения Росгвардии России. Для координации их действий развёрнута деятельность оперативных штабов как в самом Министерстве внутренних дел ЛНР, так и в каждом территориальном органе внутренних дел», — сообщил Дрючин.

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу вхождения в состав России.