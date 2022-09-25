Наблюдатель из Нидерландов на референдуме в ЛНР опасается преследования на родине

Приехавшая из Нидерландов в ЛНР на референдум в качестве наблюдателя Соня ван ден Енде заявила, что опасается судебного преследования на родине.

«Возможно, будет судебный процесс», — приводит РИА Новости слова Ван ден Енде.

Наблюдатель прибыла со своей дочерью, они приняли решение пока не возвращаться в Нидерланды.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу вхождения в состав России.

Процедура волеизъявления продлится до 27 сентября включительно.