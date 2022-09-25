Киев запросил проведения чрезвычайного заседания СБ ООН из-за референдумов

Киев потребовал проведения чрезвычайного заседания Совбеза ООН из-за референдумов о вхождении республик Донбасса и освобождённых территорий Украины в состав России, заявил представитель украинского МИД Олег Николенко.

«Украина потребовала провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН по поводу фиктивных референдумов, проводимых Россией на оккупированных территориях Украины», — написал он в Twitter.

В августе 2021 года Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», и рекомендовал донбасцам «искать себе место в России».

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу вхождения в состав России.

Процедура волеизъявления продлится до 27 сентября включительно.

По состоянию на 24 сентября, явка на территории Донецкой Народной Республики составила 55,05%, в Луганской Народной Республике — 45,86%. В Запорожской области проголосовали 35,54%, в Херсонской области — 31,79%.