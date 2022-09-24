«Долгожданное событие»: в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходят референдумы о вхождении в состав РФ

На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России. Процедура волеизъявления продлится до 27 сентября включительно. В первый день в Донбассе и на освобождённых территориях заявляли о высокой явке населения. При этом, по данным Общественной палаты РФ, в ходе голосования не было зафиксировано серьёзных нарушений.

РИА Новости