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«Долгожданное событие»: в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходят референдумы о вхождении в состав РФ

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Роман Шимаев
На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России. Процедура волеизъявления продлится до 27 сентября включительно. В первый день в Донбассе и на освобождённых территориях заявляли о высокой явке населения. При этом, по данным Общественной палаты РФ, в ходе голосования не было зафиксировано серьёзных нарушений.
«Долгожданное событие»: в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходят референдумы о вхождении в состав РФ
  • РИА Новости
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  • 24 сентября 2022

    Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что будущее региона связано только с Россией.

    «Никакого возврата Херсонской области в состав Украины уже невозможно. Будущее нашего региона неразрывно связано только с Россией. Я уверен, что скоро мы станем полноценным субъектом одной единой большой страны, государства», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

  • Запорожская область больше никогда не будет частью Украины, которая все эти годы была для местных жителей злой мачехой, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

    «Украина была мачехой для Запорожской области, и сегодня она уже ушла в прошлое. Мы никогда снова не будем в составе украинского государства», — цитирует его РИА Новости.

    По его словам, в интересах украинских властей было расстаться с Запорожской областью мирным путём.

    «Теперь Украина в сознании всех жителей Запорожской области — это кровь, страдание, террор и смерть», — констатировал он.

  • Страны Запада со временем склонятся к тому, чтобы признать результаты референдумов. Такое мнение в своей колонке для Evrensel выразил журналист Юджель Оздемир.

    «Со временем Запад может склониться к тому, чтобы признать эти регионы частью России. До нынешнего военного конфликта в Европе на разных уровнях уже говорили, что отныне Крым — часть России. В условиях, когда Россия присоединит эти регионы к своей территории, а Запад включит Украину в свои ряды, на повестке дня могут возникнуть переговоры и прекращение огня», — написал он в своём материале.

  • Соединённые Штаты будут работать со своими союзниками и партнёрами над введением дополнительных быстрых и суровых экономических санкций для России в связи с проведением референдумов. Об этом заявил президент США Джо Байден.

    «Соединённые Штаты никогда не признают украинскую территорию ничем иным, кроме части Украины. Российские референдумы — это фикция, фальшивый предлог для попытки аннексировать силой части Украины, грубо нарушающий международное право, включая Устав ООН», — говорится в заявлении.

  • В ЦИК ЛНР сообщили, что накануне избиркомы в Алчевске и Северодонецке прекратили работу досрочно, поскольку «начали поступать угрозы обстрелов».

    «На некоторых участках мы действительно с целью безопасности немножко раньше прекратили (работу), в принципе, уже и темно было. Это с целью безопасности», — цитирует её Луганскинформцентр.

  • В первый день голосования явка на референдум в ДНР составила 23,64%, в ЛНР — 21,97%. В Херсонской области проголосовать пришли 15,31% избирателей, в Запорожской области — 20,52%.

  • В 08:00 в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях второй день подряд начинают работу избирательные участковые комиссии на голосовании по вопросу вхождения в состав РФ.

    Волеизъявление на всех этих территориях стартовало 23 сентября и завершится 27 сентября.

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