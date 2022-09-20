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Мирошник: ЛНР приветствует присутствие иностранных наблюдателей на голосовании

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Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что республика обратится к иностранным государствам, имеющим непредвзятую позицию, чтобы они направили наблюдателей на голосование по вопросу вхождения ЛНР в состав России.
Мирошник: ЛНР приветствует присутствие иностранных наблюдателей на голосовании
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

По его словам, важно, чтобы страны в лице уполномоченных представителей смогли убедиться в том, что проживающие в Донбассе люди настроены открыто, полностью осознанно готовы принять решение о вхождении в состав России.

Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал в эфире канала «Россия 24».

«Это крайне важный фактор, над которым мы сейчас, как представители дипломатической сферы, абсолютно точно будем работать», — сказал Мирошник.

19 сентября Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести голосование о признании Луганской Народной Республики субъектом Российской Федерации.

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