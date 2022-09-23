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«Своих не бросаем»: патриотическая акция в Москве в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях

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RT
На Манежной площади в Москве проходит патриотическая акция «Своих не бросаем» в поддержку референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по вопросу вхождения в состав России. В ней принимают участие активисты, политики, а также артисты и музыканты, в числе которых Юлия Чичерина, Владимир Машков, Александр Ф. Скляр. RT ведёт прямую трансляцию.

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