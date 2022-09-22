Глава МИД Китая: Пекин не будет безучастным наблюдателем конфликта на Украине

Глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин не будет безучастным наблюдателем конфликта на Украине, но не намерен подливать масла в огонь.

В ходе беседы с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем Ван И назвал главными приоритетами прекращение огня и мирное урегулирование.

«Китай не будет безучастным наблюдателем и тем более не станет подливать масла в огонь», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, китайская сторона «продолжит играть свою роль». Также он заявил, что поддерживает ЕС в том, чтобы тот «продолжал активное посредничество» и прилагал все усилия с целью достижения мира.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Самарканде заявил, что Россия высоко оценивает сбалансированную позицию Китая в отношении украинского кризиса.

21 сентября Министерство иностранных дел Китая призвало все стороны конфликта на Украине к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта путём диалога.