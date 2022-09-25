«Получили обратный эффект»: как режим Зеленского пытается сорвать референдумы на освобождённых территориях

Киевский режим планирует «создать» 20 военных администраций на территории нынешней ЛНР. Указ об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский. Ранее украинский лидер распорядился «сформировать» 15 таких властных структур в Херсонской области. По мнению экспертов, администрации будут функционировать лишь на бумаге. Кроме того, как отмечают аналитики, постоянно обстреливая Луганскую и Донецкую народные республики и отправляя диверсантов, киевский режим пытается запугать мирное население. Однако, как подчёркивают руководители освобождённых территорий и эксперты, люди готовы голосовать даже под обстрелами, которые «лишь отвращают жителей ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины от Киева».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 20 военных администраций на неподконтрольных Киеву территориях бывшей Луганской области. Соответствующий документ был опубликован на сайте украинского лидера.

Зеленский поручил Генштабу ВСУ и подконтрольным Киеву властям принять все необходимые меры для формирования данных структур. Ранее он подписал указ об учреждении 15 военных администраций в населённых пунктах Херсонской области, которые сейчас защищают ВС РФ.

В беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что подобные указы Зеленского стоит воспринимать как отказ киевского режима признавать право жителей освобождённых территорий на вхождение в состав РФ.

По мнению эксперта, как и после вхождения Крыма в состав России, киевский режим принялся создавать «параллельные» структуры власти, которые, по сути, призваны напоминать о прежней государственной принадлежности Донбасса и двух южных областей.

«Военные администрации Украины на освобождённых территориях, как и в случае с Крымом, будут функционировать лишь на бумаге и в воображении киевского руководства. Появление таких виртуальных администраций — это констатация киевским режимом собственной беспомощности», — сказал Оленченко.

Его мнение разделяет и доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман. Как пояснил эксперт, указ Зеленского «ориентирован на поддержание иллюзии политического присутствия» Киева на неподконтрольных ему территориях.

«Идея формирования 20 фейковых администраций — это информационный повод, искусственно созданный для того, чтобы страны Запада ввели в отношении России дополнительные санкции сразу после оглашения итогов народного волеизъявления», — подчеркнул Фельдман в комментарии RT.

«Террористическое нутро»

Напомним, с 23 сентября на освобождённых территориях Украины проходят референдумы по вопросу вхождения в состав России. Голосование должно завершиться 27 сентября.

В обращении к гражданам Украины 22 сентября Зеленский осудил подготовку референдумов и выразил благодарность Западу за отказ признавать их легитимность.

Выступая в тот же день на общих дебатах 77-й сессии Генассамблеи ООН, Зеленский назвал референдумы в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях «фейковыми», после чего в очередной раз пообещал отвоевать потерянные территории. При этом, как следует из его заявления, ВСУ якобы продолжают наступательные действия.

Украинские войска

© Генеральний штаб ЗСУ

«И у нас нет другого выбора, как защищаться. Мы это и делаем. Мы выталкиваем агрессора за международно признанную границу украинского государства», — сказал Зеленский.

Между тем, по данным Минобороны РФ, по украинским войскам наносятся массированные удары союзных сил. Так, в сегодняшней сводке военного ведомства России говорится об уничтожении нескольких сотен боевиков и большого количества техники.

Власти освобождённых территорий также не сообщали о продвижении противника вперёд и его успехах на линии боевого соприкосновения. Тем не менее в дни референдумов ситуация с безопасностью в Донбассе, Запорожье и Херсонской области остаётся напряжённой.

В частности, под постоянным обстрелом находится Донецк. Мэр города Алексей Кулемзин сообщает в своём Telegram-канале о применении ВСУ различных снарядов, в том числе натовского калибра 155 мм. Удары наносятся по жилым кварталам и объектам энергетической инфраструктуры. С 23 сентября жертвами вооружённых формирований Украины стали несколько мирных жителей ДНР.

Луганская Народная Республика также обстреливается националистами. Согласно свежим данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ применили американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для ударов по населённому пункту Нижняя Дуванка в Сватовском районе республики.

В Херсонской области в первый день референдума под огнём украинской армии оказался оптовый рынок в Новой Каховке. По предварительным данным, националисты вновь применили РСЗО HIMARS.

Последствия обстрела ВСУ

РИА Новости

Помимо обстрелов, для устрашения мирных жителей киевский режим пытается использовать диверсантов. С 23 сентября в Херсонской области были нейтрализованы три группы украинских военнослужащих. Одна из них намеревалась совершить теракты на гражданских объектах для срыва референдума. Две другие ДРГ собирались воспользоваться тайниками, в которых находились противотанковые управляемые ракеты, гранатомёты, пулемёты, автоматы, мины и ручные гранаты.

В соседней Запорожской области также была обнаружена и нейтрализована украинская ДРГ. 23 сентября боевики прорвались через линию боевого соприкосновения в районе населённого пункта Пологи на двух внедорожниках. Однако, как рассказал утром 24 сентября в своём Telegram-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов, ДРГ была ликвидирована.

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Кроме того, ВСУ вновь обстреляли Энергодар, где расположена атомная станция, а с целью срыва референдума украинские войска попытались обстрелять избирательный участок в селе Балки, несмотря на то что он находится рядом со школой.

«Режим Зеленского, который уже не скрывает своё террористическое нутро, тут же объявил в своих СМИ об успешном попадании в местную школу и расположенный рядом избирательный участок! Желание сорвать референдум важнее, чем жизни мирного населения, включая детей», — прокомментировал Рогов попытку обстрела избирательного участка со стороны ВСУ.

Как сообщают власти четырёх освобождённых территорий, они прилагают все усилия для того, чтобы люди смогли выразить свою точку зрения по вопросу присоединения к России.

С этой целью активно работают выездные группы, позволяя людям не подвергать себя риску, добираясь до ближайших избирательных участков. Кроме того, жители освобождённых территорий могут принять участие в референдуме, находясь в российских регионах. К примеру, избирательные пункты для жителей Херсонской области развёрнуты в Крыму.

Голосование о присоединении к России

РИА Новости

© Виктор Антонюк

Стоит отметить, что голосование на освобождённых территориях проходит при участии международных наблюдателей. В их числе — граждане западных стран.

Агрессия киевского режима не помешает жителям региона принять участие в референдуме. Об этом в своём видеообращении заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Ничто и никто уже не сможет остановись желание и волю к благоразумию жителей Херсонской области и других освобождённых территорий. Мы идём в Россию, и это уже исторической факт», — написал Стремоусов в своём Telegram-канале.

Также политик опубликовал кадры, на которых запечатлён повреждённый обстрелами ВСУ многоквартирный дом. По мнению Стремоусова, террористическая тактика киевского режима стала одной из причин того, что сейчас на территории Херсонской области проходит референдум о присоединении к России.

«Обстреливая Херсонскую область, укронацисты рассчитывали запугать жителей Херсонщины, но получили обратный эффект и активность в вопросе самоопределения херсонцев», — отметил замглавы администрации Херсонской области.

Ради жизни и безопасности

По мнению опрошенных RT экспертов, киевский режим осознаёт невозможность прорыва фронта для наступления с целью срыва референдумов. По этой причине ВСУ пытаются запугать как можно больше людей и сотрудников администраций освобождённых территорий.

«Несмотря на воинственную риторику, украинские власти в полной мере осознают свою неспособность повлиять на ход голосования», — подчеркнул Павел Фельдман.

«Сейчас они переходят от стратегии запугивания мирных граждан к откровенному сведению счётов с теми, кто организует референдумы и участвует в них», — добавил эксперт.

Однако подобными агрессивными акциями режим Зеленского добивается обратного эффекта, считает аналитик. По его мнению, постоянные обстрелы и диверсии «лишь отвращают жителей ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины от Киева».

«Я думаю, что логика жителей освобождённых территорий заключается в том, что только пребывание в составе России позволит сделать их жизнь и жизнь их детей безопаснее. Люди ждут, что результаты их волеизъявления дадут Москве необходимые политические основания для применения всего арсенала средств для их защиты», — подчеркнул Фельдман.

Владимир Оленченко также полагает, что жители освобождённых территорий больше всего ждут скорейшего возвращения нормальной мирной жизни и возлагают большие надежды на итоги референдумов.

«Войдя в состав России, они будут вправе обращаться к российскому руководству с тем, чтобы оно обеспечило им полную безопасность и защиту от военного и другого террора со стороны украинского режима», — рассуждает Оленченко.

По мнению эксперта, подавляющее большинство жителей ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины не хотят жить под властью киевского режима.

«Конечно же, есть и колеблющиеся люди, особенно в Запорожской и Херсонской областях. Они для себя ещё не сделали окончательный выбор. Однако такие люди не могут не замечать бесчеловечность режима Зеленского. Я думаю, что последние события подтолкнут их к очевидному выбору — и он будет не в пользу Киева», — подытожил Оленченко.