Постоянный представитель Крыма при российском президенте Георгий Мурадов призвал западные страны смириться с новым мировым порядком, в котором России отведена роль одного из мировых центров.

«Наши противники должны чётко усвоить, что строить новый мировой порядок без России, без учёта её национальных интересов не получится», — заявил он РИА Новости.

По словам Мурадова, западные страны не могут смириться с тем фактом, что Россия играет роль одного из мировых центров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны пытаются удержать гегемонию, реализуя политику сдерживания, подрывая любые альтернативные пути развития других стран.

По словам Путина, специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.