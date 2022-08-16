Путин: Запад пытается удержать гегемонию через политику сдерживания других стран

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны пытаются удержать гегемонию, реализуя политику сдерживания, подрывая любые альтернативные пути развития других стран.

Об этом он сказал в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, всё больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции, ценности.

«Этим объективным процессам противодействуют западные глобалистские элиты, провоцируя хаос, разжигая застарелые и новые конфликты, реализуя политику так называемого сдерживания, а по сути — подрыва любых альтернативных, суверенных путей развития. Тем самым они всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка. Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм», — приводит его заявление пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что в данном вопросе Запад применяет любые средства, чтобы сохранить свою власть.

«США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам», — указал он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страны Запада постоянно ведут курс на ограничение развития России.