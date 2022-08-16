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Путин: Запад пытается удержать гегемонию через политику сдерживания других стран

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Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны пытаются удержать гегемонию, реализуя политику сдерживания, подрывая любые альтернативные пути развития других стран.

Об этом он сказал в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, всё больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции, ценности.

«Этим объективным процессам противодействуют западные глобалистские элиты, провоцируя хаос, разжигая застарелые и новые конфликты, реализуя политику так называемого сдерживания, а по сути — подрыва любых альтернативных, суверенных путей развития. Тем самым они всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка. Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм», — приводит его заявление пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что в данном вопросе Запад применяет любые средства, чтобы сохранить свою власть.

«США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам», — указал он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страны Запада постоянно ведут курс на ограничение развития России.

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