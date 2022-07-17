Медведев: Запад стремится ограничить развитие России

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Страны Запада постоянно ведут курс на ограничение развития России, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев: Запад стремится ограничить развитие России
  • РИА Новости

«Проблема заключается в том, что и сегодня в отношении нашей страны так называемым коллективным Западом проводится курс на ограничение нашего развития», — приводит ТАСС слова Медведева на встрече с ветеранами.

По его словам, страны Запада в чём-то завидуют России, в чём-то опасаются её.

Он добавил, что концептуальная задача по сдерживанию не меняется на Западе годами.

Ранее Медведев заявил, что мир, готовый жить по англосаксонским правилам, «усыхает и сужается».

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