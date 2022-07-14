Дмитрий Медведев: готовый жить по англосаксонским правилам мир усыхает и сужается

Мир, готовый жить по англосаксонским правилам, «усыхает и сужается», считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своём Telegram.

Как утверждает Медведев, Соединённые Штаты искренне убеждены в своём исконном праве «решать за другие государства, с кем им дружить, кого слушаться, с кем торговать, кому нести дань и перед кем стоять на коленях».

По его словам, внутри себя Америка «тоже позволяет себе что угодно»: давление на выборные процессы, социальную несправедливость, неправедные суды и приход к власти «немощных, нелепых старцев, обременённых одиозными родственными связями».

«Однако чем дальше, тем сложнее жирным «хрякам со скотного двора» диктовать остальной планете свои правила. Излишне раздутые, неоправданные имперские амбиции — верный признак, что империи, раскормленной и обнаглевшей от своей безнаказанности, жить осталось не очень долго», — заявил Медведев.

Он добавил, что «мир, готовый жить по англосаксонским правилам, усыхает и сужается».

«Не помогают даже деньги и ядерные боеголовки. Может, потому, что сила совсем в другом», — подытожил зампред Совбеза.

Как заявил ранее российский государственный лидер Владимир Путин, специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.