В Херсонской области сообщили, что голосование на референдуме прошло во всём регионе
«Голосование прошло ровно пропорционально на территории всей Херсонской области», — цитирует её РИА Новости.
По словам Захаровой, голосование вблизи линии соприкосновения и прифронтовой линии было осуществлено за счёт выездных комиссий.
Выездные комиссии осуществляли свою работу и на освобождённой части Николаевской области, добавила Захарова.
23 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей завершился первый день голосования на референдумах по вопросу вхождения в состав России. Процедура волеизъявления продлится по 27 сентября включительно.