В Херсонской области сообщили, что голосование на референдуме прошло во всём регионе

В Херсонской области голосование в первый день референдума прошло на всей территории региона, включая прифронтовые районы и освобождённые части Николаевской области. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

«Голосование прошло ровно пропорционально на территории всей Херсонской области», — цитирует её РИА Новости. По словам Захаровой, голосование вблизи линии соприкосновения и прифронтовой линии было осуществлено за счёт выездных комиссий. Выездные комиссии осуществляли свою работу и на освобождённой части Николаевской области, добавила Захарова. 23 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей завершился первый день голосования на референдумах по вопросу вхождения в состав России. Процедура волеизъявления продлится по 27 сентября включительно.