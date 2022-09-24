военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Херсонской области сообщили, что голосование на референдуме прошло во всём регионе

Короткая ссылка
В Херсонской области голосование в первый день референдума прошло на всей территории региона, включая прифронтовые районы и освобождённые части Николаевской области. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

«Голосование прошло ровно пропорционально на территории всей Херсонской области», — цитирует её РИА Новости.

По словам Захаровой, голосование вблизи линии соприкосновения и прифронтовой линии было осуществлено за счёт выездных комиссий.

Выездные комиссии осуществляли свою работу и на освобождённой части Николаевской области, добавила Захарова.

23 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей завершился первый день голосования на референдумах по вопросу вхождения в состав России. Процедура волеизъявления продлится по 27 сентября включительно. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить