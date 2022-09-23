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Пушилин заявил, что явка на референдум в ДНР оказалась выше ожидаемой

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По итогам первого дня явка на референдум по вопросу вхождения в состав России в Донецкой Народной Республике оказалась выше ожидаемой, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«По данным ЦИК ДНР, явка составила 23,64% — результат действительно хороший, это даже больше, чем мы ожидали. И ничто не может помешать людям... Люди, наоборот, переживают, что не успеют проголосовать», — сказал он.

Глава ДНР поспешил всех успокоить, напомнив, что 26 и 27 сентября в республике объявлены выходными.

23 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей завершился первый день голосования на референдумах по вопросу вхождения в состав России. Процедура волеизъявления продлится по 27 сентября включительно. 

Явка избирателей на референдум в ДНР на 20:00 составила 23,64%. В ЛНР на 20:00 мск она составила 21,97%. 

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