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Белый дом заявил о намерении США навязать России «серьёзные экономические издержки»

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о намерении США навязать России «серьёзные экономические издержки».
Белый дом заявил о намерении США навязать России «серьёзные экономические издержки»
  • Gettyimages.ru

Таким образом она прокомментировала проводимые референдумы по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

«Мы вместе с нашими союзниками и партнёрами готовы без промедления навязать России дополнительные серьёзные экономические издержки в ответ на эти действия, если они будут продвигаться вперед», — цитирует её ТАСС.

23 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей завершился первый день голосования на референдумах по вопросу вхождения в состав России. Процедура волеизъявления продлится по 27 сентября включительно. 

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