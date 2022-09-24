Аналитик Федосова: люди на освобождённых территориях хотят вернуться домой

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала ход голосования по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Эксперт подчеркнула, что явка по итогам первого дня высокая, несмотря на будний день.

При этом, по мнению Федосовой, сохраняется риск провокаций.

«Но это не останавливает: люди хотят вернуться домой», — уточнила аналитик.

Она добавила, что один из факторов, повышающий уровень явки, — хорошая организация голосования.

«Впереди ещё несколько дней, и по итогам можно ожидать очень высокую явку, которую зафиксируют в том числе международные наблюдатели, что опровергнет все попытки западных политиков представить голосование как нелегитимное», — заключила собеседница RT.

На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России.

Процедура волеизъявления продлится до 27 сентября включительно.

RT ведёт текстовую трансляцию.