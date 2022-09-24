Аналитик Федосова: люди на освобождённых территориях хотят вернуться домой
- РИА Новости
Эксперт подчеркнула, что явка по итогам первого дня высокая, несмотря на будний день.
При этом, по мнению Федосовой, сохраняется риск провокаций.
«Но это не останавливает: люди хотят вернуться домой», — уточнила аналитик.
Она добавила, что один из факторов, повышающий уровень явки, — хорошая организация голосования.
«Впереди ещё несколько дней, и по итогам можно ожидать очень высокую явку, которую зафиксируют в том числе международные наблюдатели, что опровергнет все попытки западных политиков представить голосование как нелегитимное», — заключила собеседница RT.
На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России.
Процедура волеизъявления продлится до 27 сентября включительно.
RT ведёт текстовую трансляцию.