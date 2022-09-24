Сенатор Ковитиди: жители освобождённых регионов принимают решение о будущем своих детей
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
«По информации, предоставленной мне избиркомом Республики Крым, на территории идёт активное голосование на всех пяти избирательных участках, которые организованы в Симферополе, Джанкое, Керчи, Ялте и Евпатории», — сказала сенатор.
Она отметила, что жители Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР в эти минуты принимают «судьбоносное решение о будущем своих детей, своей земли».
«Мы, крымчане, всей душой рядом с ними», — подчеркнула Ковитиди.
Как добавила сенатор, «наша роль сегодня — оказать содействие, помочь нашим соседям».
«Крым большой, и в столице республики мы организовали выездные избирательные комиссии, которые выезжают в муниципальные образования, чтобы охватить всю республику, где проживают сограждане указанных территорий», — уточнила она.
На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России.
Процедура волеизъявления продлится до 27 сентября включительно.
RT ведёт текстовую трансляцию.