В ДНР заявили, что на референдуме в республике работают 133 иностранных наблюдателя
На референдуме в ДНР работают 133 иностранных наблюдателя из 28 стран. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщили в информационном центре референдума по вхождению республики в состав России.
- РИА Новости
«Работают 133 международных наблюдателя из 28 стран», — сообщили в информационном центре.
Там добавили, что завтра ждут наблюдателей из Франции, Испании, Черногории, Колумбии и Германии.
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