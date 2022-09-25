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В ДНР заявили, что на референдуме в республике работают 133 иностранных наблюдателя

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На референдуме в ДНР работают 133 иностранных наблюдателя из 28 стран. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщили в информационном центре референдума по вхождению республики в состав России.
В ДНР заявили, что на референдуме в республике работают 133 иностранных наблюдателя
  • РИА Новости

«Работают 133 международных наблюдателя из 28 стран», — сообщили в информационном центре.

Там добавили, что завтра ждут наблюдателей из Франции, Испании, Черногории, Колумбии и Германии.

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