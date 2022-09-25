В ДНР заявили, что на референдуме в республике работают 133 иностранных наблюдателя

На референдуме в ДНР работают 133 иностранных наблюдателя из 28 стран. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщили в информационном центре референдума по вхождению республики в состав России.

РИА Новости